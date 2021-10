Poraz na derbiju ni omajal Nizozemčevega prepričanja

Derbi vseh derbijev, prvi po eri Lionela Messija pri Barceloni, je postregel z odlično predstavo obeh moštev, zmage pa so se veselili izbranci Carla Ancelottija in se tako še dodatno oddaljili od večnih tekmecev.

Nogometaše je na Camp Nouu, po klavrnem obisku v uvodu v sezono, tokrat spet pozdravila množica navijačev, ki je dodobra napolnila stadion katalonskega velikana. A na njihovo žalost so se veselili tisti, ki so bili v manjšini, in tako še četrtič zapored pozdravili uspeh svojega moštva na večnem derbiju. Obenem je bila to tudi prva zmaga trenerja Reala Carla Ancelottija na omenjenem prizorišču.

"Veseli me odlična izvedba protinapadov"

Italijanski strateg je bil po srečanju zadovoljen s predstavo svojih varovancev, ki po novi zmagi s točko in tekmo manj zasedajo drugo mesto na lestvici za vodilnim Real Sociedadom, hkrati pa katalonskemu ponosu bežijo za pet: "Bili smo pametni in v obrambi igrali zelo dobro. Pri podajah bi lahko bili boljši, veseli pa me odlična izvedba protinapadov. Smo kakovostna ekipa in zasluženo smo slavili. Srečanje ni bilo lahko, a zdaj lahko zasluženo malce uživamo ob tem rezultatu. Mislim, da lahko tekmujemo s komerkoli. Smo kompaktni, izboljšati pa moramo še svojo učinkovitost v napadalnih akcijah. Dokazali smo, da znamo tudi trpeti skupaj, in to je znak velikega moštva."

Italijan je bil zadovoljen z razpletom derbija. Foto: Guliverimage

"Razumem razočaranje navijačev"

Na drugi strani je strateg Kataloncev Ronald Koeman, ki pri navijačih ne uživa zaupanja, kljub novi ničli našel pozitivne stvari na omenjenem srečanju: "Razumem razočaranje navijačev zaradi poraza. A dokazali smo, da Real ni veliko boljša ekipa od nas. Morda bi bilo vse skupaj drugače, če bi dosegli prvi gol na tekmi. V prvem polčasu smo bili zelo dobri in nadzorovali tekmo. Imeli smo tudi izjemno priložnost za zadetek. V drugem polčasu je Real strnil vrste v obrambi, zato smo jih težko prebijali. Fantje so se trudili, da bi izvlekli remi, a na koncu nam ni uspelo. Imeli smo posest žoge, pri tistih zadnjih podajah in razpletih akcij pa nam je malo zmanjkalo."

Nezadovoljstvo navijačev po tekmi:

Así ha sido la salida de Koeman del Camp Nou #fcblive pic.twitter.com/4WMORd3Nto — Albert Rogé (@albert_roge) October 24, 2021

Po novem porazu se Koemanu že pošteno trese stolček, madridska Marca pa poroča, da naj bi bile ključne naslednje tri tekme proti Rayu, Alavesu in kijevskemu Dinamu. Podobno menijo tudi pri katalonskem Sportu, kjer pa omenjenim trem dodajajo še srečanje s Celto iz Viga.