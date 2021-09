Ponovitev finala lige prvakov na Stamford Bridgeu

6. krog angleškega prvenstva že v sobotnem zgodnjepopoldanskem terminu prinaša veliki derbi med Chelseajem in Manchester Cityjem. Kar nekoliko v senci te tekme pa bo v nedeljo na sporedu tudi severnolondonski derbi med Arsenalom in Tottenhamom.

Potem ko je bil teden v Angliji v znamenju tekem ligaškega pokala, se dogajanje med koncem tedna ponovno vrača na premierilgaške zelenice. Že sam uvod v krog bo izjemen, saj se bosta poleg že omenjenega derbija ob 13.30 udarila tudi Manchester United in Aston Villa. Rdeči vragi so med tednom kot edini izmed favoritov pokleknili v pokalu, v ligi pa jim gre za zdaj vse kot po maslu in si delijo vrh razpredelnice z londonskimi modrimi. Zanimivo bo videti, kaj bo tokrat ponudilo moštvo Pepa Guardiole, saj meščane nato že v torek čaka še evropska poslastica, ko se bodo na Parku princev pomerili s PSG.

Na delu bosta v soboto tudi petouvrščeni Everton in Liverpoool, ki prav tako kot Chelsea in Manchester United s 13 točkami kraljuje na samem vrhu. V nedeljo bomo poleg londonskega dvoboja spremljali še srečanje med Southamponom in Wolverhamptonom. Krog bosta v ponedeljek zvečer sklenila Crystal Palace in letos za zdaj odlični Brighton, ki diha za ovratnik vodilni trojici.

Angleško prvenstvo, 6. krog Sobota, 25. september:

13.30 Chelsea - Manchester City

13.30 Manchester United - Aston Villa

16.00 Everton - Norwich City

16.00 Leicester City - Burnley

16.00 Watford - Newcastle

18.30 Brentford - Liverpool Nedelja, 26. september:

15.00 Southampton - Wolverhampton

17.30 Arsenal - Tottenham Ponedeljek, 27. september:

21.00 Crystal Palace - Brighton