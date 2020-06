Ponedeljkov večer, ki je v Španiji razveselil Jana Oblaka

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Izkušeni Nizozemec Luuk de Jong je na začetku tekme v vodstvo popeljal Sevillo, ki pa si je tik pred koncem tekme zabila avtogol in iz rok izpustila pomembni točki. Foto: Getty Images

Sevilla, ki je prejšnji četrtek odigrala prvo tekmo španskega nogometnega prvenstva po več kot treh mesecih, je bila v ponedeljek zvečer na delu še drugič. Andaluzijci, ki so na tretjem mestu in se potegujejo za ligo prvakov, so izgubili dve točki v gosteh pri Levanteju iz spodnjega dela lestvice. Atletico Madrid Jana Oblaka, ki je trenutno šele na šestem mestu, bo v 29. prvenstvenem krogu na delu v sredo zvečer, ko bo gostoval pri Osasuni. Vodilna Barcelona bo v torek gostil Leganes. Real Madrid, ki ji je za petami, bo v četrtek zvečer v zadnji tekmi tega kroga v derbiju gostil Valencio.