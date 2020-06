Huda bolezen španskega trenerja, ki je razžalostila zvezdnike Barcelone

Todo o noso apoio e agarimo para o ex adestrador celeste Juan Carlos Unzué na súa loita contra a ELA. A afouteza da familia celeste estará contigo para superalo. Forza, míster! . Todo nuestro apoyo y cariño para el ex entrenador celeste Juan Carlos Unzué en su lucha contra la ELA. La "afouteza" de la familia celeste estará contigo para superarlo. ¡Fuerza, míster! . All our support and affection for Juan Carlos Unzué in his fight against the amyotrophic lateral sclerosis. Celta family will be with you to overcome it. Be strong! . #AfoutezaeCorazón

