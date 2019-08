Pomurke v torek za preboj med 32 najboljših evropskih ekip

Slovenske nogometne prvakinje ŽNK Pomurje v torek čaka zadnja in odločilna tekma kvalifikacijskega turnirja za ligo prvakinj, varovanke Nuše Ladinek se bodo ob 17. uri v Beltincih udarile s Hibernianom, ob isti uri pa se bosta v Murski Soboti pomerila še Cardiff in Nike.

Škotinjam po dveh zmagah - zasedba iz Edinburgha je premagala Nike in Cardiff Met - za prvo mesto zadostuje že neodločen izid s Pomurkami, medtem ko slovenske prvakinje potrebujejo zmago z dvema goloma razlike. Minimalno slavje bi za napredovanje zadostovalo le v primeru, če Cardiff Met ne bi premagala gruzijskega Nikeja, ki pa še čaka na prve točke, so sporočili iz tabora državnih prvakinj.

V torek popoldan bodo vse oči uprte v Beltince. "Zdaj je usoda v naših rokah in vse je odvisno od nas. Upam, da se bo tekme udeležilo čim več gledalcev, da nas bodo podprli, z nami zadihali kot eno in nas ponesli med 32 najboljših evropskih ekip," pred odločilno preizkušnjo turnirja dejala Anja Prša, ki je z dvema enajstmetrovkama tlakovala pot do sobotne zmage v dvoboju z Nikejem.

"S prve tekme smo izvlekle koristne informacije, treba je biti potrpežljiv, saj se igra več kot 90 minut. Treba je vztrajati, gol bo že prišel," se je prve tekme dotaknila kapetanka Pomurja in nato spregovorila še o sobotni zmagi: "Držale smo se dogovora pred tekmo, šle smo po zmago in čim več zadetkov. To nam je uspelo, igrale smo veliko bolje kot na prvi tekmi. Upoštevale smo navodila trenerke in izpolnile osnovni cilj, to je zmaga."

Trenerka Nuša Ladinek lahko z izjemo Vite Žolek, ki se je nesrečno poškodovala na prvi tekmi, računa na vse igralke, Škotinje bodo pogrešale Amy Gallacher, ki bo odločilno tekmo izpustila zaradi rdečega kartona.