Nogometašice Pomurja do prve zmage

Slovenske prvakinje so kvalifikacijski turnir začele s porazom proti Cardiffu, danes pa so premagale Nike iz Tbilisija. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Nogometašice Pomurja so na domačem kvalifikacijskem turnirju za ligo prvakinj na drugi tekmi dosegle prvo zmago. V Beltincih so premagale gruzijsko ekipo Nike s 4:0 (2:0).

Slovenske prvakinje v teh dneh gostijo enega od kvalifikacijskih turnirjev za uvrstitev v glavni del lige prvakinj. Slovenske igralke so tekmovanje začele s porazom, pred dvema dnevoma jih je na Fazaneriji premagala valižanska ekipa Cardiff z 1:0.

Danes so bile v Beltincih igralke Pomurja precej boljše in tudi učinkovite. Proti Gruzijkam so v prvem delu dosegle dva zadetka z bele točke, obakrat, v četrti in 19. minuti, je v polno zadela Anja Prša.

V nadaljevanju je za povišanje vodstva v 52. minuti poskrbela Luana Zajmi, zadnji gol na tekmi pa je v 89. dosegla Sara Makovec.

V prvi današnji tekmi je škotski Hibernian dosegel še drugo zmago. Škotinje so v otoškem dvoboju z 2:1 premagale Cardiff.

Hibernian ima tako po dveh krogih šest točk, Pomurje in Cardiff pa po tri. Slovenska ekipa ima tako še možnosti za napredovanje, tekmi zadnjega kroga bosta na sporedu v torek ob 17. uri. Cardiff in Nike bosta igrala v Murski Soboti, Pomurje in Hibernian pa v Beltincih. V ligo prvakinj z vsakega od osmih kvalifikacijskih turnirjev vodi le prvo mesto.

