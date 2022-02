Poljaki nočejo igrati proti Rusiji: Ne moremo se pretvarjati, da se nič ne dogaja

Usoda dodatnih kvalifikacij za SP 2022, vsaj tistega dela, v katerem sodeluje tudi Rusija, je negotova. Ruska izbrana vrsta, ki je v skupinskem delu kvalifikacij zaostala le za Hrvaško, prehitela pa vse druge tekmice, tudi Slovenijo, bi se morala v polfinalu 24. marca pomerili s Poljsko.

Dvoboj bi moral biti po prvotnem scenariju, tako je odločil žreb, odigran v Moskvi, a je za pričakovati, da se bo Mednarodna nogometna zveza (Fifa) odločila podobno, kot se je Evropska nogometna zveza (Uefa), tako da bi morala Rusija pričakati Poljsko na nevtralnem prizorišču. Še zlasti po skupni izjavi Poljske, Švedske in Češke, da se tekme ne bi smele igrati na ruskih tleh.

"Dovolj je bilo besed, čas je za dejanja"

Poljska spada med močnejše evropske reprezentance. Lani je nastopila tudi na Euru. Foto: Guliverimage Sodeč po zadnjih pozivih iz poljskega tabora, je močno vprašljivo tudi, ali bo tekma med Rusijo in Poljsko sploh odigrana. Poljaki namreč zagovarjajo bojkot in sploh nočejo odigrati dvoboja z reprezentanco, ki prihaja iz države, ki od četrtka naprej izvaja vojno invazijo na Ukrajino. Poljaki so z Ukrajinci v dobrih odnosih, nenazadnje so leta 2012 skupaj gostili največji športni dogodek v zgodovini omenjenih sosed, evropsko prvenstvo v nogometu.

Predsednik Poljske nogometne zveze Cezary Kulesza je pojasnil, da reprezentanca ne namerava odigrati dodatnih kvalifikacij z Rusijo: "Dovolj je bilo besed, čas je za dejanja," je dejal.

It is the right decision! I can’t imagine playing a match with the Russian National Team in a situation when armed aggression in Ukraine continues. Russian footballers and fans are not responsible for this, but we can’t pretend that nothing is happening. https://t.co/rfnfbXzdjF — Robert Lewandowski (@lewy_official) February 26, 2022

"Pravilna odločitev," prvega moža poljskega nogometa podpira kapetan izbrane vrste Robert Lewandowski. Izjemen napadalec, ki beleži strelske presežke tudi v tej sezoni, v kateri je najboljši strelec nemške bundeslige, je pojasnil svoje stališče: "Ne predstavljam si, da bi lahko ob tem, ko Rusija izvaja vojaško agresijo nad Ukrajino, odigral tekmo z rusko reprezentanco. Ruski nogometaši in njihovi navijači za to niso odgovorni, a se ne moremo pretvarjati, da se nič ne dogaja," je dejal 33-letni zvezdnik Bayerna.

Ukrajina odhaja na Škotsko

Ukrajina se je lani na Euru prebila med najboljših osem, v kvalifikacijah za SP 2022 pa je ostala neporažena, a je zaradi kar šestih remijev zaostala za Francijo. Foto: Reuters V drugem polfinalnem srečanju play-offa se bosta pomerili Švedska in Češka, nato pa bi o eni izmed treh vozovnic za SP 2022, ki so še na voljo, 29. marca odločala zmagovalca dvobojev med Poljsko in Rusijo ter Švedsko in Češko. Žreb je lani določil, da bi moral biti gostitelj zmagovalec prvega dvoboja, se pravi, da bi lahko teoretično to bila tudi Rusija, a sta Švedska in Češka že dali vedeti, da ne nameravata igrati tekem na ruskih tleh.

V dodatnih kvalifikacijah za SP 2022 nastopa tudi Ukrajina. 24. marca jo v polfinalu čaka gostovanje na Škotskem, v morebitnem finalu pa boljši iz dvoboja med Walesom in Avstrijo.