Policija bo snemala na derbiju v Mariboru

Sobotni derbi med Mariborom in Olimpijo

Foto: Vid Ponikvar

Nogometna tekma med Mariborom in Olimpijo, ki bo v soboto ob 20.30 v Ljudskem vrtu, bo spet velik zalogaj tudi glede varnosti. Policija bo "zaradi učinkovitega zagotavljanja varnosti ljudi in premoženja ter spremljanja in dokumentiranja policijskih postopkov uporabila tehnična sredstva za fotografiranje in videosnemanje, tudi iz zraka".