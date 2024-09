Brez presenečenj: Olimpija, Maribor in Celje gladko naprej

V slovenskem nogometnem pokalnem tekmovanju so odigrali tekme 1/32 finala. Potekale so pod okriljem MNZ, tako da ni manjkalo atraktivnih lokalnih spopadov. Celje je Dravinjo premagalo s 3:0. Najtežje delo je imela Olimpija, ki je gostovala v Domžalah in zmagala s 3:0. Maribor je igral z Marjeto na Dravskem polju in delo opravil že v prvem polčasu (4:0). Za najvišjo zmago je poskrbela Nafta, ki je nižjeligašu Graničarju nasula 15 zadetkov. Radomljani so po izvajanju 11-metrovk v "vaškem el clasicu" premagali Dob.

Pokal Slovenije, 1/32 finala:

Sreda, 25. september:

V igri za pokalni naslov, ki ga zaradi padca v najnižjo ligo v tej sezoni ne more braniti Rogaška, nadaljuje še osem prvoligaških klubov. Primorje se je poslovilo v uvodnem krogu, ko je po izvajanju 11-metrovk izgubilo na gostovanju pri Gorici. Je pa slednja zdaj izpadla proti Biljam (0:1). Še drugi prvoligaš se je poslovil po srečanju med Domžalami in Olimpijo. Z dvema goloma Raula Florucza in po avtogolu Luke Baruce so Ljubljančani napredovali s 3:0. Celjani so že popoldne s 3:0 izločili Dravinjo. Dva gola je dal Aljoša Matko, tretjega pa Jošt Pišek. Zanesljivo je zmagal tudi Maribor, proti Marjeti na Dravskem polju s 4:0.

Mlinarji so si zmago nad Dobom zagotovili šele po strelih z bele točke. Foto: www.alesfevzer.com

Radomljani so v torek v gosteh izločili Dob. Dolgoletnega sosedskega rivala, s katerim so v drugi ligi odigrali ogromno znamenitih "vaških el clasicov", so premagali po izvajanju najstrožjih kazni. V Športnem parku Dob v rednem delu ni bilo zadetkov, nato pa so mlinarji zmagali s 4:2. Zmagoviti zadetek z bele točke je dosegel Ognjen Gnjatić. Med 32 najboljših so po prepričljivih zmagah, najvišjo je dosegel drugoligaš iz Slovenske Bistrice, napredovali še Bistrica, Aluminij in Videm.

Bravo končno zmagal v Šiški, Drobne znova zmagal s 4:0

Oskar Drobne je v prejšnji sezoni osvojil pokal z Rogaško. Lahko v tej sezoni ponovi podvig in to znova z ekipo, ki prisega na črno-bele barve? Foto: www.alesfevzer.com Prejšnjo sredo so si napredovanje med 32 najboljših zagotovili vsi štirje prvoligaški klubi, ki so stopili na igrišče. Vsi so se razveselili visokih zmag. Bravo je v Spodnji Šiški, kjer lahko znova nastopa zaradi načete zelenice v Stožicah, a mu rezultati v tej sezoni niso šli na roko, saj je na predhodnih treh tekmah na stadionu ŽAK (ena v 1. SNL in dve v Evropi) ostal brez zmage, navdušil svoje privržence. Novomeško Krko je nadigral kar s 5:0, dvakrat pa je v polno meril Matej Poplatnik.

Zadetek manj je na gostovanju pri nižjeligaških sosedih v Bogojini dosegla Mura. Črno-bele po novem vodi Oskar Drobne, ki je v prejšnji sezoni do pokalnega naslova senzacionalno popeljal Rogaško. Odkar vodi prekmurski klub, zmaguje vselej s 4:0. V prvenstvu je odpravil Primorje, v pokalu pa Bogojino. Dva zadetka je dosegel kapetan Amadej Maroša, med strelce se je vpisal tudi poletni novinec Edin Julardžija.

Osmica Kopra, Nafta pa je prerešetala mrežo četrtoligaša

Oliver Bogatinov je le tri dni po porazu v Ljudskem vrtu spremljal razigrano predstavo izbrancev v Dekanih. Foto: www.alesfevzer.com Še izdatnejše zmage, toliko bolj vredne, saj je bila dosežena na gostovanju pri sosedskem drugoligašu, s katerim je koprski klub v odličnih odnosih, saj v Dekanih občasno tudi trenira, so se veselili kanarčki. Izbranci Oliverja Bogatinova so napolnili mrežo Jadranu. Zmagali so kar z 8:1, najboljši strelec srečanja pa je bil 25-letni krilni napadalec Isaac Matondo. Rodil se je v DR Kongu, v preteklosti pa igral tudi za mlade francoske selekcije. V polno je meril dvakrat.

Vrhunec dneva, najvišjo zmago, ki na prvi pogled spomni na delni rezultat pri tenisu, pa je dosegla Nafta. Slovenski klub, podprt z madžarskim kapitalom, je bil neusmiljen na gostovanju pri nižjeligašu Graničarju.

Lendavčani so bili neusmiljeni. Sosedom iz Pince Marofa so zatresli mrežo kar 15-krat. Foto: www.alesfevzer.com

Lendavčani so zadevali kot za stavo, na koncu je bil rezultat neverjetnih 15:0. S tem so še popravili strelski podvig Radomljanov, ki so v prvem krogu pokalnega tekmovanja doma pomendrali Zagorje s 14:0. Na igrišču Graničarja v Pince Marofu je štirikrat v polno meril Haris Kadrić, trikrat pa Milan Gabor Klausz. Strelski festival Nafte na gostovanju pri član medobčinske lige MNZ Lendava si je v živo ogledalo 250 gledalcev.