Pokalna sreda in pol! Mlinarji želijo po Celju zadati udarec še Olimpiji.

Pokal Slovenije, 1/16 finala:

Sreda, 30. oktober:

V zadnjem pokalnem finalu sta zaigrali Rogaška in Gorica. V tej sezoni se nista uvrstili med 32 najboljših. Foto: www.alesfevzer.com Pokalno tekmovanje je pregovorno polno presenečenj. V prejšnji sezoni jih ni manjkalo. Senzacionalno je šla do konca Rogaška, ki pa je nato ostala brez tekmovalnih licenc tako za 1. SNL kot tudi Evropo ter se preselila v najnižji rang tekmovanja. V tej sezoni je hitro izpadla v pokalnem tekmovanju, v igri za naslov pa po pestrem dogajanju v uvodnih krogih, ki so potekali v sklopu Medobčinskih nogometnih zvez (MNZ), tako da ni manjkalo lokalnih poslastic, vztraja še 32 klubov. Dogajanje se seli pod okrilje Nogometne zveze Slovenije (NZS), tako da se bodo morali nekateri klubi odpraviti na bistveno daljša gostovanja kot poprej.

Kranjski Triglav je tako v torek gostoval v spopadu ambicioznih drugoligašev v Beltincih. Gorenjski orli v zadnjih sezonah povzročajo velike težave Prekmurcem, saj so dobili vseh osem obračunov. Do pokalnega spopada. Beltinčani so jih tokrat odpravili kar s 4:0. Bistrica, ki igra v drugi ligi, je danes na Ježici opravičila vlogo favorita proti Vrhniki, ki je se za točke poteguje v 3. SNL zahod. Bistričani so zmagali s 3:1.

Praznik v Radomljah, prihaja Olimpija!

Olimpija to jesen nastopa kar na treh frontah. Foto: Aleš Fevžer Večina srečanj je na sporedu danes. Kar sedem se jih je začelo že ob 14. uri, med njimi tudi tisti, na katerem se za napredovanje merita prvoligaša. Radomljani lahko v pokalnem tekmovanju gostijo tekmece v domačem Športnem centru Radomlje. Danes tribune pokajo po šivih, saj gostuje "evropska" Olimpija, ki je v izvrstni formi. Zmaji vodijo v domačem prvenstvu, kjer pa so v zagonu tudi Radomljani. Dobili so zadnje štiri tekme, izenačili klubski rekord, zdaj pa želijo po Celju (4:2 v nedeljo) pokvariti načrte še enemu slovenskemu udeležencu konferenčne lige.

Mariborčani, ki so v 1. SNL na drugem mestu, gostujejo pri četrtoligašu. Boštjan Cesar z vijolicami še tretjič zapored gostuje, tokrat je na delu na Gorenjskem v Preddvoru, kjer je pravi nogometni praznik. Gostitelji so ob obisku devetkratnih pokalnih zmagovalcev, rekorderjem tekmovanja, postavili dodatne tribune.

Boštjan Cesar prvič vodi Maribor na pokalni tekmi na Gorenjskem, ki jo odlično pozna njegov pomočnik Aleksandar Radosavljević. Foto: Aleš Fevžer

Zahtevno delo imajo Koprčani, saj gostujejo pri drugoligašu Bilje, ki so v zadnjem krogu izločile vodilno moštvo 2. SNL Gorico, sicer tudi zadnjega finalista pokalnega tekmovanja v Sloveniji. Veliko manj težav velja pričakovati za Celjane, ki so v nedeljo nepričakovano ostali brez točk proti mlinarjem (2:4), zdaj pa imajo opravka z amaterji iz Prekmurja, petoligašem Hodošem. Ljubitelji nogometa v Goričkem lahko pridejo na svoj račun, gostovanje slovenskih prvakov pod vodstvom Alberta Riere je deležno ogromnega zanimanja.

Nafta v četrtek na delu že ob 12. uri

Bravo je konec tedna gostoval na Primorskem in izgubil v Kopru. V pokalu se bo potegoval za napredovanje v Tolminu. Foto: Aleš Fevžer Ljubljanski Bravo, ki je v zadnjem obdobju nanizal nekaj porazov in na lestvici 1. SNL izgubil nekaj mest, gostuje v Tolminu, Mura, ki je pokalni naslov nazadnje osvojila leta 2020, pa bo pričakala Zavrč. Zanimivo je, da so črno-beli v sezoni 2020/21, ko so branili pokalno lovoriko, nepričakovano izpadli prav v Zavrču, a ne proti istoimenskemu nižjeligašu, ampak ptujski Dravi, ki je dvoboj igrala v kraju na slovensko-hrvaški meji.

Nafta se bo v 1/32 finala predstavila kot zadnji prvoligaš. V četrtek bo gostovala v Vidmu, kjer bo skušala upravičiti vlogo favorita pri tretjeligašu. Lendavčani so v pokalnem tekmovanju zelo razigrani, v 2. krogu so proti Graničarju dosegli kar 15 zadetkov.