Labodi uspešni na popravnem izpitu, bo tudi Tottenham?

Pokal FA, osmina finala (ponovljeni tekmi)

Nogometaši Swansea Cityja so na ponovljeni tekmi osmine finala pokala FA proti Sheffield Wednesday zmagali z 2:0 in se uvrstili v četrtfinale. Tam se bodo udarili z boljšim na sredini tekmi med Tottenhamom in tretjeligašem Rochdalom.