Villa dobila obračun premierligašev, Evertonu pomagala šok terapija

V najstarejšem pokalnem nogometnem tekmovanju na svetu, pokalu FA, so se v četrtek med 32 najboljših uvrstili Cardiff City, Fulham in Everton. Klub iz Liverpoola je le nekaj ur pred tekmo s Peterboroughom (2:0) prekinil sodelovanje s trenerjem. V petek je v obračunu premierligašev Aston Villa z 2:1 izločila West Ham. Najbolj pestro bo konec tedna, žreb je bil najbolj neusmiljen do branilcev naslova Manchestra Uniteda, ki bo v nedeljo gostoval pri Arsenalu. Pomerila se bosta velikana z največjim številom lovorik, skupaj sta jih osvojila kar 26.