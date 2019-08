Najprej razburljiv žreb lige prvakov, potem še drug velik poletni ulov

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Čilenec Alexis Sanchez je zdaj tudi uradno postal član Interja in je še drugi nogometaš Manchester Uniteda, ki se je letos poleti iz Old Trafforda preselil v Milano. Tja prihaja kot posojen igralec do konca sezone.