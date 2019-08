Konec je. V nenavadnem poslu k Handanoviću še en zvezdnik.

Ni še uradno, a o tem, da je posel sklenjen, poročajo številni ugledni in predvsem relevantni angleški in italijanski mediji. Alexis Sanchez, zvezdnik Čila in Manchester Uniteda, prihaja v milanski Inter. To je že nogometaš zvenečega imena, ki iz Old Trafforda letos poleti prihaja na San Siro.

Alexis Sanchez je že v Milanu in bo danes prestal zdravniške preglede, potem pa bo posel tudi dokončno sklenjen. Najbolje plačani nogometaš Manchester Uniteda v Inter prihaja kot posojen nogometaš za deset mesecev, Milančani pa so se ob tem izognili klavzuli, po kateri bi ga morali po izteku sezone obvezno kupiti. Ob tem so se dogovorili, da bodo v tem času plačevali zgolj 300 tisoč od 425 tisoč tedenske plače, ki si jo je 30-letni zvezdnik iz Čila izboril januarja lani, ko je na Old Trafford prišel za 34 milijonov evrov iz londonskega Arsenala.

Po tem poslu, ki ga morata kluba sicer še potrditi, ne manjka nezadovoljnih navijačev Manchester Uniteda in vodilnim ljudem svojega ljubljenega kluba očitajo nesposobnost. Sancheza, ki je ob mastni plači in mastni odškodnini zanj v 32 prvenstvenih nastopih za Manchester United, bodo morali Angleži še naprej mastno plačevati, ob tem pa ni nujno, da bodo po koncu sezone na račun njegove odškodnine kaj zaslužili. Pogodbo z Manchester Unitedom ima Sanchez do leta 2022.

Čilenec se na Apeninski polotok vrača po osmih letih. Med letoma 2008 in 2011 je igral za Udinese. Foto: Getty Images

V Italiji je že igral s Samirjem Handanovićem

Sanchez je še druga zveneča okrepitev iz Manchester Uniteda, ki prihaja v Inter letos poleti. Že pred njim je, a ob mastni odškodnini 65 milijonov evrov, je prišel že belgijski napadalec Romelu Lukaku, ki je medtem že debitiral v majici Milančanov in se že vpisal med strelce.

Sanchez je v Italiji že igral, in sicer pri Udineseju, katerega član je bil med letoma 2008 in 2011, ko je bil v Vidmu soigralec s Samirjem Handanovićem. Z nekdanjim dolgoletnim slovenskim reprezentantom bosta zdaj spet združila moči, a v Milanu. Sanchez je za Udinese v treh letih odigral 112 tekem, zabil 21 golov in prispeval 20 asistenc. Iz Vidma je za 26 milijonov evrov prestopil v Barcelono, od tam pa tri leta pozneje, leta 2014, v Arsenal.