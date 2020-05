Po opravljenih testih v Španiji pozitiven še nogometaš Sociedada

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Vseh 20 nogometnih klubov v španskem državnem prvenstvu je opravilo teste na novi koronavirus, poroča Nemška tiskovna agencija (dpa). Rezultati so pokazali, da je poleg nogometaša Atletica iz Madrida, Renana Lodija, pozitiven tudi španski vratar Reala iz Sociedada Alex Remiro.

Teste so zdaj opravili v vseh 20 klubih elitne španske lige, nekateri pa že trenirajo. Tudi Atletico Madrid, za katerega igra slovenski reprezentančni vratar Jan Oblak, je danes začel vadbo.

V petek so iz kluba sporočili, da je bil na testu za koronavirus pozitiven brazilski bočni nogometaš Renan Lodi, pri devetih igralcih Atletica pa so ugotovili prisotnost protitelesc, kar pomeni, da so virus sars-cov-2 že preboleli.

Velikana Barcelona in Real sta potrdila, da v njunih moštvih ni okuženega nogometaša ali predstavnika kluba. Pri Barceloni trenirajo od petka, Madridčani pa bodo vadbo začeli v ponedeljek.

Španski nogometaši bodo v izolaciji trenirali individualno, v tednu dni pa si klubi obetajo že skupinske vadbe z največ šestimi ali osmimi nogometaši, še poroča dpa. Predsednik la lige Javier Tebas je sicer kot možni datum začetka prvenstva izpostavil 13. junij.

