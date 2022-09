Po mnenju legendarnega Buffona med najboljšimi tudi Slovenec

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kdo so po mnenju legendarnega italijanskega nogometnega vratarja Gianluigija Buffona najboljši vratarji na svetu?

Na prvo mesto med vratarji, ki po njegovem mnenju najbolj izstopajo od konkurence, je 44-letni Gianluigi Buffon, vratar Parme, postavil čuvaja Realove mreže Thibauta Courtoisa.

30-letnega Belgijca, ki je s fantastičnimi reakcijami v finalu lige prvakov proti Liverpoolu zagotovil evropsko krono svojemu klubu, še prej pa ubranil kar 59 strelov v njegovo mrežo, bi verjetno kot najboljšega vratarja na svetu ta hip izpostavil marsikdo.

In kdo spada med preostalo četverico, ki se ji klanja Gigi? Na drugo mesto bi legendarni vratar uvrstil soimenjaka Gianluigija Donnarummo, vratarja francoskega velikana Paris Saint-Germain in italijanske reprezentance, sledi Manuel Neuer, čuvaj mreže pri Bayernu iz Münchna in nemški nogometni reprezentanci.

Na četrto mesto je Buffon uvrstil slovenskega vratarja Jana Oblaka. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Na četrto mesto je Buffon postavil slovenskega vratarja Jana Oblaka, hobotnico pri Atleticu iz Madrida in slovenski reprezentanci, v najboljšo peterico pa je uvrstil še Mika Maignana, vratarja italijanskega prvoligaša AC Milan in francoske izbrane vrste.