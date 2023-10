Po Fagioliju vpletenost v nezakonite stave priznal še Tonali

Tonalija je ob Nicolo Zaniolu italijanska zveza (FIGC) zaradi preiskave o stavniški aferi odstranila iz reprezentance za kvalifikacijski tekmi proti Malti in Angliji.

Tonalijeva odvetnika sta danes povedala, da je 23-letnik med zaslišanjem "izčrpno pojasnil svoje stališče" in zagotovil "polno sodelovanje s preiskovalnimi organi". Newcastle je v izjavi za javnost potrdil, da igralca preiskujejo športni in kazenski tožilci, ter dejal, da bodo "on in njegova družina še naprej deležni polne podpore kluba", piše Ansa.

Fagioliju sedemmesečna prepoved

Že pred tem je vpletenost v nezakonite stave priznal še en italijanski nogometaš Nicolo Fagioli (Juventus), ki je prejel sedemmesečno prepoved igranja ter kazen 25.000 evrov. Obenem mora opraviti šestmesečno rehabilitacije zaradi odvisnosti od stav, piše Ansa.

Tonali je danes priznal, da je stavil na določene nogometne tekme, vključno z nekdanjim klubom Milanom, od koder se je poleti za 64 milijonov evrov preselil k Newcastlu.

Grozi jima dolga prepoved

Poklicni nogometaši ne smejo staviti na nogometne tekme zaradi nevarnosti prirejanja rezultatov. Tonaliju in Zaniolu grozi dolga prepoved.

V Angliji je do januarja z osemmesečno prepovedjo igranja kaznovan angleški reprezentančni napadalec Ivan Toney. Sodišče na Otoku ga je spoznalo za krivega 262 kršitev zakona o športnih stavah med letoma 2017 in 2021.