Po boju z demenco umrl legendarni nogometaš Manchestra

Nekdanji branilec Manchester Uniteda in Leedsa Gordon McQueen je v četrtek umrl v starosti 70 let po boju z demenco, ki so mu jo diagnosticirali leta 2021.

Škotski nogometni reprezentant Gordon McQueen je edini naslov angleškega prvaka osvojil leta 1974, ko je skupaj z Leeds Unitedom, ki se mu je pridružil leta 1972, slavil v tedanji prvi ligi angleškega nogometa. McQueen je leta 1978 prestopil k Leedsovemu hudemu tekmecu Unitedu. Leta 1983 je z Manchester Unitedom osvojil angleški pokal FA, nato pa je dve leti pozneje zapustil Old Trafford in odšel v kitajski klub Seiko.

Gordon McQueen Foto: Guliverimage McQueen je med letoma 1974 in 1981 odigral 30 tekem za Škotsko, leta 1978 pa je zaradi poškodbe izpustil svetovno prvenstvo, potem ko je bil izbran v prvo ekipo.

Njegova hči Hayley, sicer voditeljica na Sky Sports, je aprila v intervjuju razkrila, da je McQueenovo stanje bržkone povzročilo udarjanje nogometne žoge z glavo med njegovo kariero. "Z najtežjim srcem sporočamo, da je umrl naš ljubljeni mož, oče in dedek," je zapisano v izjavi, izdani v imenu družine McQueen. "Upamo, da si ga bomo poleg tega, da je ustvaril veliko lepih nogometnih spominov za klub in svojo državo, spominjali tudi po ljubezni, smehu in pogumu, ki so zaznamovali njegovo kariero in družinsko življenje - nenazadnje med njegovimi nedavnimi bitkami s slabim zdravjem."

Njegova smrt sledi slovesu drugih uglednih nekdanjih nogometašev, ki so umrli po diagnozi demence, vključno s članoma angleške reprezentance, ki je leta 1966 osvojila naslov svetovnih prvakov, Jackom Charltonom in Nobbyjem Stilesom.