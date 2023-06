Umrl je junak navijačev Chelseaja

Nekdanji igralec in trener Chelseaja John Hollins je umrl v starosti 76 let, so v sredo sporočili iz londonskega kluba, navajata tiskovni agenciji dpa in AFP.

Hollins je debitiral leta 1963 in na Stamford Bridgeu, kjer je igral v sezonah od 1963 do 1975 in v sezoni 1983/84, zbral 592 nastopov za londonsko moštvo in dosegel 64 golov.

V svojem prvem obdobju v klubu, ki se je končalo leta 1975, je osvojil FA pokal, evropski pokal pokalnih zmagovalcev in ligaški pokal. "Bil je junak za navijače tega kluba in še posebej zame," je dejal član upravnega odbora Chelsea Daniel Finkelstein. "Bil je v središču ene največjih ekip Chelseaja in poleg tega, da je prispeval k uspehu v pokalu, je izražal njen duh."

Chelsea Football Club is greatly saddened to announce the passing of our former player and manager John Hollins MBE.



All at the club send our heartfelt condolences to John’s family and friends. 💙 — Chelsea FC (@ChelseaFC) June 14, 2023

Hollins, peti na večni lestvici nastopov Chelseaja, je igral tudi za Queens Park Rangers in Arsenal, preden se je leta 1983 vrnil na Stamford Bridge in še zadnjič zadnjič zaigral za klub. Enkrat je igral za Anglijo, leta 1967.

Med letoma 1985 in 1988 je opravljal funkcijo trenerja Chelseaja, kasneje pa je bil trener pri Swanseaju, Rochdaleu in Stockportu.

Hollinsov sin Chris Hollins je v imenu svoje družine dejal: "John je bil vedno tako skromen glede vloge, ki jo je imel v zgodovini Chelseaja."

"Imel je komaj 15 let, ko je podpisal za klub in osvajal trofeje v tistih neverjetnih šestdesetih in sedemdesetih prejšnjega stoletja. Imel je toliko zgodb, a vedno nam je povedal, da je preprosto rad igral na Bridgu in nosil tisto znamenito modro majico. Pogrešali ga bomo kot moža, očeta in dedka in vedno bomo ponosni na to, kar je dosegel v nogometu."