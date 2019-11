Platini: Var je "prekrasno sranje"

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

"Potreboval bi pol ure, da bi pojasnil, zakaj Var ne rešuje težav. Samo prelaga jih. Sem proti Varu. Mislim, da je to 'prekrasno sranje'. Na žalost ni povratka," je bil brez dlake na jeziku Platini.

Nekdanjemu francoskemu zvezdniku se je nedavno iztekla štiriletna prepoved delovanja v nogometu zaradi afere v zvezi s korupcijo in podkupovanjem. Kot je večkrat poudaril, ga delo v nogometu še vedno zanima.

"S 64 leti sem še vedno pripravljen na zadnjo avanturo. Moram pa dobro razmisliti, ker ne želim zgrešiti pri izbiri," je o tem dejal Platini.

"Na Mednarodni nogometni zvezi me niso želeli za predsednika. Želel sem braniti nogomet in bil sem edini nogometaš, ki bi lahko postal predsednik Fife," je dodal in povedal, da z nekdanjim predsednikom Fife Seppom Blatterjem nima nobenih stikov, prav tako pa tudi ne z zdajšnjim prvim možem te organizacije Giannijem Infantinom.