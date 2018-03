Platini prekinil medijski molk in potožil: Gre za zaroto proti meni

Nekdanji predsednik Uefe

Nekdanji francoski nogometni zvezdnik in predsednik Evropske nogometne zveze (Uefa) Michel Platini, ki si je zaradi podkupnin prislužil osemletni suspenz delovanja v nogometu, je po skoraj dveh letih prekinil silenzio stampa in se za francoski tednik Marianne na dolgo in široko razgovoril. Prepričan je, da bo dokazal svoj prav in opral svoje ime.

V pogovoru za tednik Marianne je Michel Platini dejal, da ne priznava "brezveznih sodnikov Fife in Casa", saj to "niso pravi sodniki", in ocenjuje, da bo na koncu dokazal svoj prav.

Konec prepovedi prihodnje leto

Na položaju predsednika ga je nasledil Aleksander Čeferin. Foto: Reuters Platinija je krovna mednarodna zveza Fifa leta 2015 suspendirala za osem let, ker mu je očitala, da je bil povezan s škandalom podkupovanja, oziroma da je kot predsednik Uefe nezakonito prejela dva milijona švicarskih frankov za svetovalna dela od nekdanjega predsednika Fife Seppa Blatterja.

Kazen so mu pozneje dvakrat znižali, najprej za dve leti, po uspešni pritožbi na športnem razsodišču Cas v Lozani pa še za dve. Nadaljnji poskusi spodbijanja kazni pa niso bili uspešni, švicarsko sodišče je njegov predlog zavrnilo in tako bi po prvotno izrečeni kazni v svet nogometa v kakšni uradni vlogi zdaj 62-letni Platini spet lahko vstopil prihodnje leto.

Kdo so ti klovni?

"Kdo so ti klovni, ki so mi prepovedali opravljati svoje delo?" se sprašuje Platini. Foto: Reuters Konec januarja je Platini napovedal, da se bo na kazen prepovedi delovanja v nogometu pritožil še na Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP) v Strasbourgu.

Za pariški tednik Marianne se je Platini na široko razgovoril o številnih temah, med drugim je dejal, da enostavno ne more sprejeti kazni, če pa ni ničesar kriv. "Ne morem sprejeti tega poraza, če nisem storil ničesar narobe. Za štiri leta so mi onemogočili delovanje v nogometu! Kdo so ti klovni, ki so mi prepovedali opravljati svoje delo?" se je vprašal Platini.

"Brezvezni sodniki Fife in Casa niso pravi sodniki," je še dejal nekdanji kapetan galskih petelinov, ki ga skrbi tudi nedavna preiskava švicarskega sodstva proti omenjenemu spornemu nakazilu. V tem postopku, ki je primarno uperjen proti Blatterju, ima Platini hkrati vlogo priče ter vlogo obtoženega, so potrdili švicarski preiskovalci.

"Pričakujem velike odločitve, tiste prave, švicarskega tožilstva, ki je samo opravilo preiskavo v zvezi z domnevno 'nelegalnim' plačilom," je še dejal nekdanji selektor francoske nogometne reprezentance in dodal, da je izkoristil pravico do pritožbe na ESČP, da se brani pred "vsemi prevaranti iz Zuricha in Fife".

"Gre za zaroto proti meni, da ne bi postal predsednik Fife. Moja pot do pravice se je šele začela. Prepričan sem, da bom imel na koncu prav jaz," meni Platini.

Danes bi najraje postal šef televizijske mreže

Novinarji tednika so ga med drugim opomnili, da je sam glasoval za dodelitev organizacije mundiala 2018 Rusiji. "Še vedno menim, da je to dobra ideja. Menim, da moramo razširiti nogomet po vsem svetu, tudi v regijah sveta, ki se za nogomet ne zdijo tako 'mamljive'. Vi gledate le na politiko, jaz pa na 150 milijonov Rusov, ki so zadovoljni, da bodo gostili svetovno prvenstvo," se je vprašal Platini, ki sicer priznava, da tudi v nogometu vlada politika, a po njegovem še zdaleč nima velikega vpliva.

Michel Platini in Sepp Blatter sta bila povezana v škandalu podkupovanja. Foto: Reuters

Platini je prepričan, da nobena država ne bo bojkotirala mundiala in da bodo na njem zaigrale vse reprezentance, ki so se uvrstile na turnir. "Če bi me danes prosili, naj se vrnem v nogomet, bi najraje postal šef televizijske mreže, saj bi imel kot tak precej več moči, kot jo ima predsednik Uefe," je še navrgel Platini in dodal, da je televizija tista, ki določa dan tekme, uro tekme, zdaj pa bo po uvedbi tehnologije VAR lahko vplivala še na razplet tekme.