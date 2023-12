Bizarni prizori iz Italije, mladenič legendarnega rojaka stresal kot lutko!

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Andrea Pirlo je Sampdorio v zadnjih petih krogih v serie B popeljal do 12 točk.

Foto: Guliverimage

Ko je Sampdoria v soboto premagala Lecco (2:0), oba zadetka pa je prispeval mladi napadalec Sebastiano Esposito, ni toliko odmevala zmaga kluba, pri katerem se dokazuje tudi slovenski reprezentant Petar Stojanović, kot nevsakdanje proslavljanje zadetka. V glavni vlogi sta se znašla posojeni napadalec Interja in glavni trener Andrea Pirlo ter poskrbela za viralni posnetek.

Sampdoria je klubski velikan z bogato preteklostjo. V njenem najuspešnejšem obdobju, v katerem je postala italijanski trak kot tudi osvajala evropske lovorike, lahko veliko lepega pove Srečko Katanec. Nekdanji velikan slovenskega nogometa, pozneje pa selektor, je pred dobrimi tremi desetletji pomagal klubu iz Genove do številnih uspehov. Tako je bilo še v prejšnjem stoletju, v tem pa se Sampdoria ni več tako pogosto družila z vrhom italijanskega prvenstva. Finančne težave so dosegle neslaven vrhunec v prejšnji sezoni, ko je izpadla v drugo ligo.

Esposito prijel trenerja za ovratnik in ga začel stresati

Sebastiano Esposito si je ob proslavljanju zadetkov proti Leccu dal duška. Foto: Guliverimage Zdaj se skuša vrniti med elito, tega izziva pa se je kot trener lotil legendarni Andrea Pirlo. Nekdanji zvezdnik italijanskega nogometa, ki je trenerske izkušnje nabiral pri svojem Juventusu, nazadnje pa deloval v Turčiji (Fatih Karagümrük), je po skromnem začetku v zadnjih tednih le ujel pravo formo. Sampdorio je na zadnjih petih tekmah popeljal do štirih zmag, po sobotnem slavju nad Leccom (2:0) pa na lestvici poskočil na deseto mesto.

Prizori s tekme so hitro obšli svet, v ospredju pa sta se znašla trener Pirlo in junak srečanja, dvakratni strelec Sebastiano Esposito. Zadnji nastopa za Sampdorio kot posojeni napadalec milanskega Interja. Pri 21 letih veliko obeta, po zadetkih pa ga je sreča tako prevzela, da si je privoščil enega bolj bizarnih proslavljanj zadetka.

Stekel je do trenerja, ga močno prijel za ovratnik in kar nekaj časa stresal kot lutko, nato pa sta se objela. Nenavadni prizori so postali spletna uspešnica, na Apeninskem polotoku pa se šalijo, da je Pirlo že vajen takšnih nenadzorovanih izpadov, saj je v bogati karieri sodeloval tudi z nepredvidljivim Gennarom Gattusom.

Stojanović končno od prve minute

Petar Stojanović je proti Leccu odigral 90 minut, nato pa zapustil igrišče v izdihljajih srečanja. Foto: Guliverimage Sampdorii je v soboto v serie B do zmage pomagal tudi slovenski reprezentant Petar Stojanović. Eden najboljših članov Kekove zasedbe v kvalifikacijah za Euro 2024 nastopa za klub iz Genove kot posojeni nogometaš Empolija, kjer je izgubil položaj v začetni enajsterici. Nekaj časa je zaradi višje sile, zdravstvenih težav, ostal brez njega tudi pri Sampdorii, v soboto pa je prvič, odkar se je s Slovenijo uvrstil na Euro 2024, zaigral od prve minute. Pred tem je proti Spezii in Brescii dočakal le drobtinice in v igro vstopil proti koncu srečanja.

V drugi italijanski ligi nastopa ogromno slovenskih legionarjev. Na lestvici vodi Parma, pri kateri si nogometni kruh služita Tjaš Begić in Martin Turk. Danes bosta gostila Palermo, pri katerem gre imenitno Leu Štulcu, ki je v 14 tekmah dosegel tri gole. Najboljši strelec tekmovanja je sicer Massimo Coda (Cremonese), stari znanec 1. SNL, ki je pred leti izstopal v napadu Gorice.