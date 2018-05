HSV ni edini velikan, ki se mu je stemnilo pred očmi

Nogomet predstavlja iz leta v leto donosnejši posel, zlasti na področju zaslužka z naslova televizijskih pravic. Zato si klubi v najmočnejših evropskih ligah, priljubljeni petici, toliko bolj prizadevajo, da bi obdržali status prvokategornika. Komu je spodletelo v sezoni 2017/18 in kdo se je izkazal z uspešnimi nastopi v drugi ligi? Med klubi, ki so doživeli razočaranje, ne manjka velikih imen.

Anglija: Izpadli: Swansea City, Stoke City, WBA

Napredovala: Wolverhampton, Cardiff City

Navijači Aston Ville bodo v soboto napolnili Wembley. Foto: Reuters Na dan, ko bodo Otočani stiskali pesti za Liverpool v finalu lige prvakov (sobota, 26. maj), se bosta na Wembleyju v finalu dodatnih kvalifikacij za napredovanje v premier league pomerila Aston Villa in Fulham. Klubski velikan iz Birminghama, ki je leta 1982 postal evropski prvak, kar sedemkrat pa postal najboljši v Angliji (nazadnje leta 1981), ima tako priložnost, da se po dveh letih vrne med elito. Na drugi strani mu bo to skušal preprečiti londonski klub Fulham, ki je nazadnje igral v premier league leta 2014.

V elito se vrača Wolverhampton, ki je bil v petdesetih letih prejšnjega stoletja trikrat angleški prvak, leta 1972 pa se je izkazal tudi v Evropi in zaigral v finalu pokala Uefa. Podprt s kitajskim kapitalom želi mešati štrene največjim angleškim klubom. V tej sezoni je prepričljivo osvojil drugoligaško tekmovanje championship.

V 46 krogih je zbral 99 točk, z devetimi manj pa se je lahko pohvalil podprvak Cardiff City in poskrbel, da bo Wales kljub izpadu Swansea Cityja ostal prisoten na zemljevidu premier league. Elito sta zapustila še Stoke City in WBA, soseda in velika tekmeca. Stoke je ostal brez prve lige po desetih, West Bromwich pa osmih letih.

Francija: Izpadla: Troyes, Metz

Napredovala: Reims, Nimes

Navijači Toulousa še niso mirni. Njihovi ljubljenci si bodo skušali zagotoviti obstanek proti Ajacciu. Foto: Reuters V Franciji je znanih 19 od 20 udeležencev najmočnejšega prvenstva v sezoni 2018/19. La ligue sta za zdaj zapustila Troyes, ki je tako med najboljšimi vztrajal le eno leto, in Metz. V težavah se je znašel Toulouse, ki je osvojil 18. mesto v prvenstvu, tako da ga čakajo dodatne kvalifikacije, v katerih se bo pomeril s tretjeuvrščenim drugoligašem Ajacciom. Dvoboja bosta odigrana 23. in 27. maja.

V prvo ligo se vrača Reims, francoski klub z zelo bleščečo preteklostjo. Šestkrat je bil francoski prvak, dvakrat pa celo zaigral v evropskem finalu, a obakrat priznal premoč madridskemu Realu. Zlato obdobje kluba je že davno mimo, saj je bil nazadnje francoski prvak leta 1962. Po 25 letih se med najboljše v deželi galskih petelinov vrača Nimes. Krokodili so v drugi ligi osvojili drugo mesto.

Italija: Izpadli: Crotone, Verona, Benevento

Napredovala: Empoli, Parma

Miha Zajc se je z Empolijem ekspresno vrnil v serie A. Foto: Getty Images Na Apeninskem polotoku je prvoligaški ples Beneventa trajal le eno sezono. Prvo ligo zapuščata še Verona, ki je klubski vrhunec doživela leta 1985 z naslovom italijanskega prvaka, in Crotone, ki jo je v prejšnji sezoni v zadnjem krogu zagodel Empoliju Mihe Zajca. Klub iz Toskane je v drugi ligi hitro prebolel šok. Na krilih nekdanjega nogometaša Olimpije je osvojil naslov prvaka in se ekspresno vrnil med najboljše.

V serie A bo zaigrala tudi ''prenovljena'' Parma. Nekdanji velikan italijanskega in evropskega nogometa, ki je pred leti poslovno sodeloval tudi z Gorico, nato pa finančno povsem pogorel, se je v novi podobi hitro in učinkovito vrnil med najboljše.

Tretji potnik v prvo ligo bo odločen po dolgih in napornih kvalifikacijah, v katerih bo nastopilo šest drugoligašev. Med njimi so kar štirje, v katerih nastopajo slovenski igralci. To so Frosinone Luke Krajnca, Palermo Aljaža Strune, Bari Jureta Balkovca in Venezia, za katero pod vodstvom slovitega Pippa Inzaghija igrata Leo Štulac in Siniša Anđelković.

Nemčija: Izpadla: Hamburger SV, Köln

Napredovala: Fortuna Düsseldorf, Nürnberg

Nogometaši HSV so prekinili niz, ki je trajal vse od ustanovitve bundeslige. Kar 55 let. Foto: Reuters V Nemčiji je najbolj odmevalo slovo Hamburžanov. Nekdanji evropski prvak (1983), ki je na evropskem prestolu nasledil za zdaj prav tako drugoligaša Aston Villo (1982), je prekinil izjemno tradicijo. Dolgo časa je veljal za edini klub, ki se je po ustanovitvi bundeslige (1963) zadržal v najmočnejšem nemškem klubskem tekmovanju in nikoli izpadel. Vse do letos, ko si je pridelal velik zaostanek za večino tekmecev, v prvenstvu pa prehitel le skromni Köln Dominica Maroha.

Kozlički imajo v klubskih vitrinah dva naslova nemških prvakov (1964 in 1978), leta 1986 pa so v finalu pokala Uefa izgubili proti madridskemu Realu. Tako se poslavljata kluba z veliko tradicijo tako v Nemčiji kot tudi Evropi. Dinozaver iz Hamburga je namreč poleg evropskega naslova osvojil tudi pokal pokalnih zmagovalcev (1977), v finalu evropskih tekmovanj pa zaigral še trikrat, a ostal praznih rok. Na vrhu nemškega prvenstva se je znašel šestkrat.

V škripcih se je znašel tudi Wolfsburg. Sezono je končal na 16. mestu, prehitel le HSV in Köln, tako da si je moral reševati kožo v dodatnih kvalifikacijah. Pomeril se je s tretjeuvrščenim drugoligašem Holsteinom iz Kiela in upravičil vlogo favorita. Najprej ga je doma premagal s 3:1, nato pa še v ponedeljek v gosteh z 1:0 in poskrbel, da bodo volkovi pod vodstvom Bruna Labaddie še naprej nastopili med elito.

V drugi nemški ligi sta si napredovanje priigrala Fortuna iz Düsseldorfa in Nürnberg, ki ji je na poti do napredovanja pomagal tudi Mišo Brečko, a je nekdanji slovenski reprezentant pri 34 letih napovedal, da se bo najverjetneje poslovil od devetkratnih nemških prvakov (nazadnje leta 1968) in se z družino vrnil v Slovenijo. Nürnberg se vrača v bundesligo, v kateri je postavil rekord, saj je iz nje izpadel že osemkrat. Fortuna je nazadnje med najboljšimi nemškimi klubi zaigrala leta 2013.

Španija: Izpadli: Deportivo La Coruna, Las Palmas, Malaga

Napredoval: Huesca

V Španiji še poteka drugoligaško tekmovanje. Do konca sezone bosta odigrana še dva kroga. Po 40 krogih si je prvič v klubski zgodovini napredovanje zagotovila Huesca. Klub, ustanovljen leta 1960, bo Barcelono, Real, Atletico in druge velikane gostil na svojem štadionu El Alcoraz, ki sprejme le 5.500 gledalcev.

La historia se escribe latido a latido ❤️#CorazónDePrimera (📸 Usieto) pic.twitter.com/wUS4uoGrth — SD Huesca (@SDHuesca) May 23, 2018

Na dobri poti, da se vrne med najboljše španske klube, je v drugi ligi drugouvrščeni Rayo Vallecano iz Madrida. Načrte mu lahko do konca sezone prekriža le še Sporting Gijon. Ko se bo končala drugoligaška sezona, se bodo klubi, razvrščeni od tretjega do šestega mesta, v dodatnih kvalifikacijah pomerili za zadnjo prvoligaško vstopnico. Če bi se druga liga končala zdaj, bi v play-offu nastopili Sporting, Zaragoza, Valladolid in Cadiz.

La ligo so letos zapustili Deportivo, Las Palmas in Malaga. Tako sta pomahala v slovo kluba, ki sta se v tem tisočletju izkazala v ligi prvakov. Klub iz La Corune se je leta 2004 uvrstil v polfinale, Malaga pa je bila devet let pozneje četrtfinalist. V prihodnji sezoni se bosta potegovala zgolj za drugoligaške točke.