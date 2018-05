Velikanu se je po kaosu in solzah porušil svet

Najbolj žalosten dan v zgodovini HSV?

Zdelo se je nemogoče, še vselej se je čudežno rešil, v soboto pa je dokončno oplel. Hamburger SV, nekdanji evropski prvak in velikan nemškega klubskega nogometa, je prvič izpadel iz bundeslige. Poslovil se je čustveno in burno . S solzami, aplavzom, a tudi kaotično prekinitvijo, ko je skupina jeznih navijačev štadion prekrila s črnim dimom. Hamburg je doživel krut udarec.

Dinozavri niso živeli večno. Pred milijoni leti jih je doletela žalostna usoda in jih zaradi višje sile izbrisala s sveta. Tudi HSV, ki se ga je zaradi izstopajoče in najdaljše tradicije v nemškem prvenstvu oprijel vzdevek dinozaver, ni mogel večno slediti svojim sanjam.

Čeprav prihaja iz drugega največjega nemškega mesta in za njim stoji legija strastnih navijačev, čeprav v bogati zgodovini ni osvajal le nemškega prvenstva, ampak je bil najboljši tudi v Evropi, čeprav je bil edini udeleženec bundeslige, tekmovanja, rojenega leta 1963, ki je v njem nastopal od prvega do zadnjega dneva, bo moral zdaj obrniti novo ploščo v življenju. Ta ne bo tako prijetna in bleščeča, kot jo je bil vajen občudovati v bundesligi.

Bundesliga ostala brez najstarejšega

Igralci HSV kar niso mogli verjeti, da se po vseh teh letih klub iz Hamburga, ki je zadnjo lovoriko osvojil leta 1987 (nemški pokal), seli v drugo ligo. Foto: Reuters Po prvem izpadu se bo v prihodnji sezoni dokazoval v finančno bistveno manj privlačni ligi, pred manj zvenečimi imeni in na manjših štadionih, kjer mu bo delal družbo tudi Marohov Köln.

Če so se kozlički v tej sezoni v skoraj brezizhodnem položaju znašli že po jesenskem delu in se jim navkljub posameznim, a redkim prebliskom ni uspelo približati tekmecem, je upanje HSV v obstanek tlelo do zadnjega kroga.

V soboto bi se mu morala izpolniti dva pogoja, da bi nadaljeval sezono v kvalifikacijah za bundesligo in se še spogledoval z obstankom. Moral bi doma premagati Borussio Mönchengladbach, hkrati pa upati, da že vnaprej odpisani Köln v gosteh preseneti Wolfsburg. Ker pa je ta nujno potreboval točke, saj je bil neposreden tekmec HSV-ju, čudeža vendarle ni bilo.

Hamburžani so resda opravili svoj del naloge in premagal Gladbach z 2:1, a so volkovi brez večjih težav raztrgali nemočne kozličke (4:1), tako da je bundesliga po 55 letih ostala še brez zadnjega junaka, ki je bil njen udeleženec vse od začetka.

Le ena sreča v nesreči

Kar nekaj jeznih navijačev je pustilo na tribunah klubske zastave. Foto: Reuters Mesto, po katerem nosi ime ena izmed najbolj priljubljenih in razširjenih jedi, brez katere si ni moč zamisliti hitre hrane (hamburger), jeseni prvič ne bo ponujalo občinstvu največjih nogometnih poslastic, srečanj z Bayernom, Borussio Dortmund, Schalkejem in ostalimi veljaki. Ostalo bo tudi brez večnega severna derbija, saj bo izostal dvoboj z Werderjem iz Bremna.

Sreča v nesreči za navijače HSV je le ta, da bodo lahko v drugi ligi obudili mestni obračun s St. Paulijem. To je morda edini podatek, ko se privržencem na lica prikrade nasmeh, vse ostalo, povezano z 12. majem 2018, pa bo romalo v zgodovino kot eden najbolj žalostnih dni velikega nogometnega kolektiva, ki se je lahko v preteklosti pohvalil z marsičem.

Namerno prekinili srečanje

Navijači HSV so slovo od bundeslige sprejeli na različne načine. Večina je bila zmernih in nogometašem po zadnji zmagi z aplavzom dala vedeti, da jim bo stala ob strani tudi v drugi ligi in si prizadevala, da se najboljši nemški klubi na Volksparkstadion vrnejo že v sezoni 2019/20.

Navijači so s severne tribune odvrgli na igrišče ogromno dimnih bomb. Foto: Reuters

Del navijačev pa se na sobotni tekmi, ko so rdečehlačniki pomahali v slovo bundesligi, ni in ni mogel sprijazniti s padcem v drugi rang tekmovanja. To so pokazali z nešportnim obnašanjem. Na dan so izbruhnila negativna čustva, razočaranje, jeza in nemoč po koncu rekordnega niza, ki je HSV v Nemčiji skoval v prvoligaško legendo.

Zadnji letošnji prvoligaški dvoboj v Hamburgu je bil prekinjen za deset minut. Foto: Guliver/Getty Images

Po zadnjem dejanju v tej sezoni so prevladovale solze, pred tem pa še kaos. Skupina navijačev na severni tribuni je postala nestrpna in namerno prekinila srečanje z metanjem bakl in dimnih bomb. Tekma, ki jo je sodil Felix Brych, se je prekinila za deset minut. Štadion je za trenutek prekril močan črni dim, nato pa so jezne navijače odstranili s štadiona. Ko so ga zapuščali, jim je ostali štadion namenil ostre besede in vriskal: ''Mi smo Hamburžani, vi pa ne.''

Bodo izginili s štadionov?

Navijači HSV v prihodnji sezoni ne bodo mogli v Hamburgu spremljati najboljših nemških klubov. Foto: Reuters Športni direktor Borussie Mönchengladbacha Max Eberl je na vse skupaj dodal: ''98 odstotkov navijačev je ustvarilo čudovito podobo HSV. Ekipa in 56 tisoč gledalcev. Je pa med navijači tudi nekaj idiotov. Bilo bi lepo, če bi izginili s štadionov,'' je izpovedal željo in imel v mislih posameznike, ki so prekinili srečanje.

Da se bliža sodni dan, ko bo moral HSV pospraviti kovčke in zapustiti nemško elito, je začutil že večkrat. Nazadnje je v ligi prvakov igral leta 2006, nato pa se je utopil v povprečje bundeslige. Slabo vodenje kluba, zgrešeni nakupi in neprestane menjave trenerjev so nekdanjega evropskega prvaka pahnile pred vrata druge lige.

Večkrat se je rešil pet minut pred dvanajsto, dvakrat tudi v dodatnih kvalifikacijah za popolnitev prve lige, navijačem pa je parala živce nemoč, saj je postajal topovska hrana za največje, zlasti Bayern, in vedno težje prihajal do točk. V tej sezoni je imel kar nekaj kriznih obdobij. Ni se izšlo, osvojil je premalo točk in se bil primoran posloviti od elite.

Zlato obdobje kluba pod vodstvom slovenskih sosedov Kevin Keegan je prispel v Hamburg kot najboljši evropski nogometaš. Foto: Guliver/Getty Images Pred štirimi desetletji se je začel imeniten vzpon nogometnega kluba iz Hamburga, ki je prerasel v enega izmed paradnih konjev nemškega nogometa, obenem pa se povzpel še na evropski prestol. Leta 1977 je osvojil pokal pokalnih zmagovalcev, nato z bogato blagajno privabil Kevina Keegana, ki se je v pristaniško velemesto na severu Nemčije podal neposredno iz vrst evropskega prvaka Liverpoola. Anglež je bil najboljši nogometaš Evrope, njegov prestop pa je takrat nemški klub stal pol milijona britanskih funtov. S tem je bil porušen otoški rekord. HSV je pod vodstvom Hrvata Branka Zebeca leta 1979 postal nemški prvak, leto dni pozneje v finalu pokala državnih prvakov, predhodnice lige prvakov, izgubil z Nottingham Forestom (0:1). Ostal je brez ''mogočnega miška'' Keegana, a zadržal visoke ambicije. Ko je leta 1981 na trenerski stolček Hamburga sedel še en slovenski sosed, Avstrijec Ernst Happel, se je nadaljevala rapsodija. Rekord je veljal kar 30 let Ko se je pred leti HSV pridružil Brazilec Ailton, je rade volje poziral pred fotografijo, na kateri sta bila Ernst Happel in Horst Hrubesch, trener in kapetan evropskih prvakov iz leta 1983. Foto: Reuters Za začetek je postal nemški prvak, v pokalu Uefa, predhodnici lige Europa, pa je v finalu ostal praznih rok proti Göteborgu. V domačem prvenstvu je bil v prihodnji sezoni nepremagan kar 36 tekem zapored. Rekord je trajal kar 30 let, šele nato ga je popravil atomski Bayern (2013). Leto 1983 je prineslo največji klubski uspeh. Dvojno krono najlepšega sijaja. HSV je postal nemški in evropski prvak. V finalu pokala državnih prvakov je v Atenah z 1:0 premagal Juventus, zmagoviti zadetek pa je prispeval nemški zvezdnik Felix Magath, ki je pozneje postal strog, a zelo cenjen in uveljavljen trener. Kapetanski trak je nosil napadalec Horst Hrubesch, ki je nedavno gostoval v Domžalah kot selektor nemške ženske izbrane vrste. Izjemno leto bi lahko kronal še z zmago v medcelinskem pokalu, a je v Tokiu izgubil proti južnoameriškemu prvaku Gremiu (Brazilija). Felix Magath še vedno nosi globoko v srcu ljubezen do HSV. Foto: Guliver/Getty Images To je bilo najlepše obdobje nemškega nogometnega dinozavra, ki se bo moral v prihodnji sezoni privaditi na novo realnost.

Ura se seli v muzej

Po izpadu HSV se bo z njegovega štadiona poslovila znamenita ura. Postavili so jo leta 2001, ko je štela do sekunde natančno čas neprekinjenega nastopanja v bundesligi. Zdaj ni več aktualna, tako da bo umaknjena in prestavljena v klubski muzej. Hambuger SV je prvo tekmo v bundesligi odigral 24. avgusta 1963. Nato jih je nanizal že 1865. V bundesligi je v 55 sezonah dosegel 2937 zadetkov in osvojil 2270 točk.

Ura, na kateri je na levi strani ponosno izpisana številka 54 (let), je v soboto prenehala s štetjem. Foto: Reuters

Prihodnje leto bo klub deležen okrogle obletnice. Drugega junija 2019 bo ''po drugem štetju'' dopolnil sto let. Morda bo takrat že vedel, ali se vrača v bundesligo ali ne. Nogometni velikan v Hamburgu je bil resda ustanovljena že pred 130 leti, ko je sprva nosil ime SV Germania, a se je nato združil še z dvema kluboma (Hamburger in Falke 06) in postal Hamburger SV. Hamburška športna zveza.

Trener ponosen na fante

Christian Titz je v zadnjih krogih osvojil veliko točk, a jih je HSV toliko pogrešal od prej, da mu ni bilo več rešitve. Foto: Reuters Branilec Kyriakos Papadopoulos je po zadnjem nastopu v bundesligi dejal: ''Razočaranje je ogromno. To je krivda nas igralcev, trener je prišel prepozno,'' je poudaril Grk. HSV je bil v zadnjih tednih med boljšimi nemškimi klubi. Na zadnjih šestih tekmah je štirikrat zmagal in osvojil 12 točk. Če bi bil tako učinkovit skozi sezono, bi se bržčas potegoval za vstop v ligo prvakov.

Po zadnji krizi se je marca pridružil novi trener Christian Titz. ''Ponosen sem na fante, s katerimi smo v zadnjih tednih skoraj ustvarili čudež. Izkazali so se, zato sem zelo razočaran, da nam ni uspelo,'' je zaupal 47-letni Nemec, ki je na trenerskem stolčku obubožanega velikana nasledil izrazito neuspešnega Bernda Hollerbacha.

Predsednik Bernd Hoffmann je bil zagrenjen: ''To je zelo boleč trenutek za HSV. Izgubil je eno izmed vrlin, ki ga je ločila od drugih. Kljub grenkemu trenutku ostajamo močni.''

Nogometaši so težko sprejeli selitev v drugo ligo. Foto: Guliver/Getty Images

Na štadionu so mnogi igralci, klubski delavci in navijači potočili solze. Poslavljali so se od bundeslige. Kakšna bo usoda drugoligaškega HSV? Japonec Gotoku Sakai, ki nosi kapetanski trak, bi želel ostati zvest klubu in z njim podaljšali pogodbo, je poročal časnik Hamburger Morgenpost. Če bodo tako razmišljali tudi najboljši soigralci, bi se lahko HSV hitro vrnil med najboljše.

Česa takšnega ni pričakoval Pele in Uwe Seeler sta se tako sproščeno pogovarjala leta 2006 na Dunaju. Foto: Reuters Klubska legenda Uwe Seeler pričakuje, da bo vodstvo kluba selitev v drugo nemško ligo izkoristilo za vzpostavitev sprememb. ''Solze ne prinašajo ničesar, zdaj moramo poskrbeti za temeljite spremembe. Že jutri bom odšel v pripravljalni center,'' se je malce pošalil 81-letni nekdanji napadalec HSV, veliki zvezdnik nemškega nogometa, ki je zelo navezan na Hamburg. ''Nisem si mislil, da bom v življenju kdaj doživel trenutek, ko bo HSV zapustil bundesligo. Zdaj se mora klub dobro pripraviti na drugo ligo, ki je zelo zahtevno tekmovanje. Upam, da se kmalu vrnemo,'' pravi eden najbolj srčnih navijačev, kar jih ima nekdanji evropski prvak. Okrcal je vodstvo kluba za slabe poslovne odločitve, neprimerne in predrage nakupe, ki niso prinesli želenega. ''Težko si je predstavljati bundesligo brez HSV,'' je skrušeno povedal v mikrofon Sky. Seeler je nekdanji nemški reprezentant. Dres HSV je med letoma 1953 in 1972 oblekel 476-krat in dosegel kar 404 zadetke. Leta 2004 ga je sloviti Brazilec Pele uvrstil med 125 najboljših še živečih nogometašev na svetu. Trikrat je bil najboljši nogometaš leta v ZRN, enkrat prvi strelec bundeslige.

Slovensko čast je branil Brečko

Mišo Brečko je svoje prve korake v Nemčiji storil v Hamburgu. Foto: Guliver/Getty Images Na severu Hamburga je dres HSV nosil tudi Slovenec. Zanj je julija 2004 podpisal pogodbo Mišo Brečko. Njegov član je bil štiri leta, a zanj odigral le 21 tekem. Vmes je bil posojen Hansi Rostock in Erzebirge Aue, dokazoval se je tudi v drugi ekipi HSV.

Zanimivo je, da nekdanji slovenski reprezentant, star je 34 let, igra za Nürnberg, kjer bolj ali manj greje klop. Z njim si je v drugi ligi že zagotovil napredovanje. Tako se Trboveljčan vrača v elito, kjer je dolgo časa igral za Köln, zdaj pa je naneslo, da bo v prvi ligi pogrešal tako kozličke kot tudi dinozavre.

HSV jo je ucvrl po obratni poti od Nürnberga. Iz druge lige je napredovala še Fortuna Düsseldorf, tretjeuvrščeni Holstein iz Kiela pa se bo kmalu z Wolfsburgom pomeril v dodatnih kvalifikacijah in odločil, kdo bo 18. udeleženec bundeslge v sezoni 2018/19.

Iz druge lige se zagotovo poslavljata Kaiserslautern in Greuther Fürth, za katerega je v zadnjem obdobju igral povratnik Nik Omladič.