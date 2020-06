Pet nogometašev Crvene zvezde pozitivnih na novi koronavirus

"Nogometni klub Crvena zvezda želi obvestiti javnost, da je v sodelovanju z Inštitutom za biocide in medicinsko tehnologijo testiral igralce na koronavirus in da so bili pozitivni nogometaši Marko Gobeljić, Njegoš Petrović, Dušan Jovančič, Marko Konatar in Branko Jovičić," je navedeno na spletni strani kluba.

Iz tabora rdeče-belih so ob tem še zapisali, da se nogometaši počutijo dobro in da so v strogi osamitvi in stiku z zdravniško ekipo kluba.