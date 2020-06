Črnogorci za okužbe krivijo beograjski nogometni derbi

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Navijači Partizana so tako proslavili prejšnji teden preboj v finale srbskega pokala. Foto: Reuters

Direktor bolnišnice v Podgorici je izjavil, da se je novi koronavirus v državi spet razširil zaradi navijačev, ki so bili prejšnji teden na beograjskem nogometnem derbiju med Partizanom in Crveno zvezdo. Neuradno je bilo na tej tekmi 25.000 gledalcev, med njimi je bilo veliko ljudi iz nekdanje Jugoslavije, tako iz Črne gore kot tudi iz Slovenije.

Šef kliničnega centra Jevto Eraković je tamkajšnjo vlado pozval, da je treba zaslišati vse ljudi, ki so prek Bosne in Hercegovine potovali na tekmo, saj je srbsko-črnogorska meja zaradi velikega števila okuženih v Srbiji ostala zaprta.

"Kdor bi regularno prišel v Črno goro, bi moral v karanteno. Tako so ljudje v srbsko prestolnico potovali prek BiH," je za državno televizijo izjavil Eraković in pozval obiskovalce derbija, da sporočijo svoje gibanje in stike.

Kako je bilo na derbiju v Beogradu?

V Črni gori je trenutno devet registriranih primerov okužbe, pred tem 42 dni ni bilo nobenega. Vlada je 1. julija odprla mejo za državljane 130 držav, ki imajo manj kot 25 okuženih na 100.000 prebivalcev, a ne za Srbijo. Zaradi tega je bilo na ta račun v Beogradu slišati veliko kritik.