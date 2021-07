Predsednik Reala žalil Ronalda: On je idiot

Ni dolgo, odkar se je Florentino Perez znašel v središču pozornosti. Bil je kolovodja upora proti Evropski nogometni zvezi (Uefa) in predsedniku Aleksandru Čeferinu, prvi mož propadlega projekta superlige. Španski mogotnež se je moral po neslavni prigodi s superligo zadovoljiti s sezono, ki jo je Real končal brez lovorike. Atletico je postal španski prvak, Barcelona je osvojila pokal, Chelsea, ki je Real izločil v polfinalu, pa je bil najboljši v ligi prvakov.

Sezona 2021/22 se za Real po napetem evropskem prvenstvu, madridski klub ni imel na velikem tekmovanju niti enega španskega reprezentanta, še ni začela, ko je Perez zakuhal novo afero. Tokrat v "sodelovanju" s španskim dnevnikom El Confidencial, ki je javnosti predstavil drzne opazke predsednika Reala o zvezdnikih kluba.

Ronalda označil za norega

Nogometna javnost se je najbolj obregnila ob besede, ki jih je prvi mož madridskega klubskega velikana namenil Cristianu Ronaldu. CR7, dolga leta prvi zvezdnik Reala in najbolj prepoznaven simbol kraljevega kluba, sodeč po besedah Pereza v očeh predsednika ni užival posebnega spoštovanja.

Foto: Reuters

"Ronaldo je nor. Ta fant je idiot, bolnik. Lahko misliš, da je normalen, a ni. Če bi bil, ne bi počel stvari, ki jih," je leta 2012 v zasebnem razgovoru, ki ga je El Confidencial javnosti predstavil z devetletno zamudo, dejal Perez. Portugalskega asa, s katerim naj bi ves čas, ko sta se pogosto objeto nasmihala pred objektivi, zgledno sodeloval, je tako označil za neuravnovešenega.

Perez: Če bi bila bolj pametna ...

Tako sta Jose Mourinho in Florentino Perez pozirala leta 2010, ko je Portugalec prevzel vodenje kluba. Foto: Reuters Kritične besede je namenil tudi Ronaldovemu rojaku Joseju Mourinhu, takratnemu trenerju belih baletnikov. "Imata grozen ego, menedžer Mendes ju ne more brzdati, niti za nastope v intervjujih. Oba sta razvajena, njun pogled na realnost je zamegljen. Če bi bila bolj pametna, bi lahko z naslova pravic podob igralcev zaslužila veliko več denarja. Imata podobo, ki odbija ljudi. Nihče ju ne mara," je bil pred devetimi leti kritičen tudi do slavnega trenerja.

Prizanesel pa ni še enemu Portugalcu, branilcu Fabiu Coentrau. "Še en nogometaš, ki nima možganov. Takšne pa Real Madrid hitro poje. Podelal se je v hlače, njegov trener Mourinho pa je imbecil. Saj ne, da Coentrao ne bi želel igrati, a ni normalen. Naokrog se vozi brez vozniškega dovoljenja," je v slabi luči predstavil še nekdanjega portugalskega reprezentanta, pred tem pa je očrnil tudi nekdanja kapetana kluba Ikerja Casillasa in Raula Gonzaleza Blanca. Označil ju je za prevari, sebična nogometaša, na katera se ne moreš nikoli zanesti.

Izjave, vzete iz konteksta?

Perez se je že po prvi objavi spornih posnetkov odzval z napadom na novinarja, ki je priskrbel vir informacij. To je španski novinar Jose Antonio Abellan.

Florentino Perez želi madridski Real vrniti na španski prestol. Foto: Reuters

"Te posnetke je med zasebnim razgovor posnel skrivaj, nato pa jih je neuspešno prodajal leta in leta. Čudi me, da jih je zdaj objavil El Confidencial. To so le posamezne izjave, vzete iz konteksta," se brani prvi mož Reala in dodaja, kako se bodo na vse odzvali tudi njegovi odvetniki, vse skupaj pa smatra kot osebni napad zaradi njegove namere ustanovitve in delovanja superlige.