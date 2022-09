Pandev končal kariero

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Večji del kariere je Pandev preživel v Italiji; v Interju je bil eden ključnih mož v zasedbi trenerja Joseja Mourinha za osvojitev naslova v ligi prvakov 2010.

"Po več kot dvajsetih letih je prišel čas, da končam kariero. Moj najstarejši sin ima že 13 let in videl sem ga praktično le v premorih med sezonami. Želim se posvetiti družini, zagotovo pa se ne bom umaknil iz nogometa, saj je to edina stvar, ki jo znam početi v življenju," je zapisal Pandev.

Kariero je začel v Belasici, nato pa je igral za Inter, Spezio, Ancono, Lazio, Napoli, Galatasaray, Genovo in Parmo. V dresu Severne Makedonije je odigral 122 tekem in zabil 38 golov.

