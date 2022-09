V Srbiji policija preiskuje sum prirejanja nogometnih tekem

Sume o goljufijah v srbskem nogometu je v oddaji Sport kluba Sportlight izrekel Dragiša Binić, nekdanji član Izvršnega odbora Nogometne zveze Srbije, ki je bil zadolžen za regularnost tekmovanja. Z Binićem so na posebnem oddelku za boj proti korupciji državnega tožilstva v Beogradu opravili informativni pogovor na podlagi njegovih navedb o goljufijah v srbski superligi.

Tožilstvo je v tej zadevi odprlo primer, da bi preverilo očitke, predstavljene v omenjeni oddaji, ki kažejo na koruptivna ravnanja. Višje državno tožilstvo v Beogradu bo nadaljevalo nadaljnje preverjanje, da bi ugotovilo vsa dejstva in okoliščine v zvezi z Binićevimi obtožbami. Za Tanjug so iz tožilstva sporočili, da Binić, ki so ga zaslišali kot občana, na informativnem pogovoru, ki je trajal približno uro in pol, ni povedal ničesar konkretnega.

Sporna naj bi bila prvenstvena tekma 13. maja 2018 v Subotici med domačim Spartakom in Radničkim iz Niša, za katero je Binić dejal, da je bila prirejena. Takrat je sodnik Srđan Obradović dosodil škandalozno enajstmetrovko za domače. Črtali so ga tudi s seznama sodnikov, marca lani pa so mu na podlagi dokazov in izjav prič izrekli desetletno prepoved igranja nogometa ter 15 mesecev zapora.

Kot navaja Telegraf na svojem spletnem portalu, so Obradovića po pritožbi na vrhovnem sodišču oprostili z možnostjo odškodnine za čas, ki ga je preživel v priporu. Zaradi novih trditev Binića pa bi lahko znova odprli ta primer.