Padel je rekord v ženskem nogometu, visoko tudi Slovenka

Nogometašice London City Lionesses so so okrepile z Grace Geyoro iz pariškega PSG. V Kongu rojena francoska reprezentantka pa je poskrbela za rekorden prestop v ženskem nogometu, saj bodo Londončani morali Parižanom plačati 1,43 milijona funtov oziroma slaba dva milijona evrov odškodnine, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Doslej je za najdražji prestop v ženskem nogometu veljal odhod Mehičanke Lizbeth Ovalle iz Leona v ZDA k ekipi Orlando Pride, prestop pa je znašal 1,1 milijona funtov oz. 1,3 milijona evrov.

Osemindvajsetletna Grace Geyoro je doslej zbrala 103 nastope za francosko reprezentanco in dosegla 23 golov.

Lara Prašnikar se je iz Nemčije preselila v ZDA. Foto: Ana Kovač

Za rekord ženskega nemškega prvenstva in slovenskega nogometa je pred kratkim poskrbela Lara Prašnikar, ki je zapustila Frankfurt in se preselila v ZDA k Utah Rapids, ameriški klub pa je nekdanjemu delodajalcu slovenske reprezentance plačal 550 tisoč evrov.