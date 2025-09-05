Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
R. P.

Petek,
5. 9. 2025,
14.15

Osveženo pred

1 ura, 5 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
Lara Prašnikar Grace Geyoro

Petek, 5. 9. 2025, 14.15

1 ura, 5 minut

Grace Geyoro

Padel je rekord v ženskem nogometu, visoko tudi Slovenka

Avtor:
R. P.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
Grace Geyoro | Grace Geyoro bo nadaljevala kariero v Londonu. | Foto Reuters

Grace Geyoro bo nadaljevala kariero v Londonu.

Foto: Reuters

Nogometašice London City Lionesses so so okrepile z Grace Geyoro iz pariškega PSG. V Kongu rojena francoska reprezentantka pa je poskrbela za rekorden prestop v ženskem nogometu, saj bodo Londončani morali Parižanom plačati 1,43 milijona funtov oziroma slaba dva milijona evrov odškodnine, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

‎Bojan Prašnikar
Sportal Legendarni Slovenec sprejel odločitev: Nikoli več!

Doslej je za najdražji prestop v ženskem nogometu veljal odhod Mehičanke Lizbeth Ovalle iz Leona v ZDA k ekipi Orlando Pride, prestop pa je znašal 1,1 milijona funtov oz. 1,3 milijona evrov.

Osemindvajsetletna Grace Geyoro je doslej zbrala 103 nastope za francosko reprezentanco in dosegla 23 golov.

Lara Prašnikar se je iz Nemčije preselila v ZDA. | Foto: Ana Kovač Lara Prašnikar se je iz Nemčije preselila v ZDA. Foto: Ana Kovač

Za rekord ženskega nemškega prvenstva in slovenskega nogometa je pred kratkim poskrbela Lara Prašnikar, ki je zapustila Frankfurt in se preselila v ZDA k Utah Rapids, ameriški klub pa je nekdanjemu delodajalcu slovenske reprezentance plačal 550 tisoč evrov.

Lara Prašnikar Grace Geyoro
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.