Orphé Mbina, dobrodošel v Ljudskem vrtu!



Predstavitev naslednjega novinca: 23-letni napadalec iz Gabona, ki ima tri nastope v dresu članske reprezentance, je podpisal pogodbo do poletja 2027. Nazadnje je igral za Nimes Olympique.



"Mbina pomeni ustrezno rešitev, gre za raznovrstnega napadalca, ki lahko dvigne kakovost v napadu in doda ekipi novo razsežnost. Pogovori so sicer trajali nekoliko dlje, kot je bilo predvideno, precej truda je bilo treba vložiti, da smo dosegli dogovor," je med drugim dejal športni direktor Marko Šuler.

"Prvi vtisi so zelo dobri, vsi so me odlično sprejeli. Deležen sem bil prijetnega gostoljubja, si ogledal četrtkovo tekmo in po tem, kar sem videl, menim, da imamo zelo, zelo dobro ekipo. Zbral sem veliko informacij, vem vse o klubu in njegovem pomenu. Želimo si osvojiti naslov prvaka in priti čim dlje v evropskem tekmovanju," pa je povedal Mbina, ki je doslej zbral tri nastope za reprezentanco Gabona.

