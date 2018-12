Ogorčeni grški nogometni sodniki stavkajo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Grški nogometni sodniki so po sredinem fizičnem napadu na enega od kolegov danes začeli stavko, poročajo grški mediji, ki se sklicujejo na podatke iz sodniškega združenja. V sredo so enega od sodnikov drške elitne lige zakrinkani napadalci pretepli pred njegovim domom v Larissi.

"S stavko želimo izraziti svoje ogorčenje," so v sporočilu, naslovljenem na tamkajšnjo nogometno zvezo, med drugim zapisali sodniki. Napad so obsodili tudi najmočnejši grški klubi.

Napadeni sodnik je moral poiskati pomoč v bolnišnici, kjer so mu oskrbeli poškodbe na glavi in kolenu, danes pa so ga že izpustili iz ustanove.

Grški nogomet že več let pretresa nasilje na in ob nogometnih zelenicah, liga pa je bila maja letos zaradi nasilja celo prekinjena. Zadnji napad na sodnika pa je bil že 27. na delivce pravice od leta 2009.