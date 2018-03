Iličić miri slovenske navijače

Odmevi po porazu Slovenije proti Belorusiji

''Če se bomo preveč sekirali za take stvari, ne bo dobro. Od svojega rojstva gledam na to vedno pozitivno. Pravi bomo, ko bo šlo zares,'' je po novem porazu slovenske reprezentance, ki je pod taktirko novega selektorja Tomaža Kavčiča izgubila še drugič in v Ljubljani priznala premoč Belorusiji (0:2), povedal Josip Iličić. Zvezdnik Atalante je bil na zadnjih tekmah Slovenije med najboljšimi posamezniki.

Uvodni tekmi slovenske reprezentance pod taktirko Tomaža Kavčiča sta postregli s porazoma. Najprej je Slovenija ostala praznih rok v Celovcu proti Avstriji, novo ničlo pa je vpisala v torek v Ljubljani proti Belorusiji. Ravno na večer, ko se je od državnega dresa čustveno poslovil dolgoletni kapetan Boštjan Cesar.

''Na žalost smo spet izgubili. A če se bomo vračali z mislimi nazaj, ne bo dobro. Moramo gledati naprej. Tekmeci so težki, vsaka ekipa se pripravi, mi pa smo v novem ciklu uigravanja. Moramo gledati naprej in biti pozitivni. Na teh dveh tekmah zagotovo nismo pokazali pravega odnosa. Ko stvari ne delujejo, se je treba pokazati. Ni nam uspelo, a ostajam pozitiven. Želim si tako kot vsi skupaj, da gremo na veliko tekmovanje,'' je razkril željo zvezni igralec Atalante, ki je zaradi številnih prejetih udarcev in bolečine odigral le prvi polčas.

Ni enostavno priti na igrišče, pa nekaj začarati

Josip Iličić je prepričan, da bo Slovenija sčasoma zaigrala veliko bolje in resno kandidirala za nastop na EP 2020. Foto: Žiga Zupan/Sportida Spada med najbolj izkušene nogometaše v izbrani vrsti. Kot največjo slabost Kavčičeve čete, ki se je predstavila v Celovcu in Ljubljani, vidi dejstvo, da slovenska zasedba prelahko prejema zadetke.

''Slovenija je bilo vedno znana po tem, da zelo težko dobiva zadetke. Potrebno bo delati. Imamo nov cikel, novega selektorja, veliko novih igralcev. Ne le pri nas, ampak tudi pri močnejših ekipah potrebuješ čas, da vse skupaj uigraš,'' je prepričan Iličić, ki je v tej sezoni v italijanskem prvenstvu v fantastični formi, saj je dosegel že deset zadetkov.

Zaveda se, da bo potrebno še nekaj časa, morda pa tudi rezultatskih neuspehov, preden bo ekipa v prevetreni postavi začela kazati želeni obraz. ''Ni enostavno priti na igrišče, pa nekaj začarati, da bi bilo vse tako lahko. Potrebujemo čas. Na vse skupaj gledam pozitivno. Pravi bomo, ko bo šlo zares. Upamo na boljše čase. Želimo iti na veliko tekmovanje. Nisem več toliko mlad, da bi imel še veliko časa. To me najbolje poganja, pa tudi to, da smo fantastična ekipa, katere igralci se zelo dobro razumemo,'' je izpostavil razloga, zaradi katerih bi morala Slovenija kmalu začeti z boljšimi predstavami.

Iličić ne skriva želje. Želi zaigrati na velikem tekmovanju. Foto: Žiga Zupan/Sportida

''Če se bomo preveč sekirali za take stvar, ne bo dobro. Od svojega rojstva gledam na stvari vedno pozitivno. Moramo si želeti to, kar smo si zadali. Najbolj pomembno je, da smo se dogovorili,'' bo skušal svoje razmišljanje prenesti še na mlajše soigralce.

Mitrović: Tega si ne bi smeli privoščiti

Nemanja Mitrović se je znašel v začetni enajsterici, kjer je uvodnih pet minut v obrambi sodeloval z Boštjanom Cesarjem. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida Med njimi je tudi Nemanja Mitrović, nekdanji kapetan in obrambni steber Olimpije, ki je kot prelomni trenutek srečanja označil prvi gol Belorusije. ''Prvih 30 do 35 minut je bilo z naše strani dokaj v redu. Priigrali smo si nekaj priložnosti, nato pa nas je prvi gol presekal. To je določilo zmagovalca,'' je dejal visoki Ljubljančan, ki je poraz z Belorusi označil kot tekmo za pozabo.

''Ne bi si smeli privoščiti dva poraza zapored. Mogoče proti Avstriji, proti Belorusijo pa si tega ne bi smeli privoščiti. Zdaj imamo nov izziva, junija bo nova tekma,'' je omenil prijateljsko tekmo s Črno goro.

Kaj morajo nogometaši popraviti do takrat? ''Moramo popraviti napake, ki smo jih počeli. Mogoče bi morali tudi bolje stati na igrišču. Treba bo narediti dobro analizo, pa videti kako in kaj,'' sporoča branilec Jagiellonie, ene najboljših poljskih ekip, ki je v torek debitiral v slovenskem dresu.

Milec upa na dober konec

Martin Milec se bo v soboto vrnil v Stožice. Foto: Žiga Zupan/Sportida ''Vsi skupaj smo razočarani. Začetek je zelo slab, a upam na dober konec. Moramo dati glave gor, zdaj se nekaj časa ne bomo videli. Upam, da bomo vsi ostali zdravi,'' je dodal Martin Milec, edini nogometaš, ki je zaigral proti Belorusiji kot nogometaš kluba iz 1. SNL.

V soboto se bo vrnil v Stožice, saj se bo njegov Maribor v večnem derbiju udaril z Olimpijo. Takrat velja na tribunah pričakovati bistveno več gledalcev, kot jih je prišlo pozdraviti Boštjana Cesarja. Te so bili dvojno razočarani. Ker se je poslovil karizmatični kapetan in ker je slovenska reprezentanca nadaljevala s skromnimi dosežki pod vodstvom novega selektorja.