Odlična novica za navijače Juventusa

Pri Juventusu, ki mirno pluje proti novemu prvenstvenemu naslovu, odštevajo do prve tekme četrtfinala lige prvakov, ki bo na sporedu prihodnji teden, ob tem pa stalno pogledujejo proti zdravstvenemu kartonu Cristiana Ronalda. Petkratni najboljši nogometaš leta na svetu se je poškodoval v majici reprezentance proti Srbiji prejšnji teden, zaradi česar na sobotni tekmi proti Empoliju, na kateri so Torinčani zmagali z 1:0, ni sodeloval.

Ta teden Juventus čakata še dve tekmi v italijanskem prvenstvu, v katerem ima kar 15 točk prednosti pred najbližjim zasledovalcem Napolijem in je na dobri poti do osmega zaporednega naslova italijanskega prvaka (in 36. skupno). Najprej bo v torek gostoval pri Cagliariju Valterja Birse, potem ga v soboto čaka še veliki derbi italijanskega nogometa z Milanom v Torinu. Na teh dveh tekmah Ronalda, ki ima težave z mišico, navijači zagotovo ne bodo videli, veliko bolje pa kaže za prvo tekmo četrtfinala lige prvakov proti Ajaxu v Amsterdamu prihodnjo sredo.

Testi so pokazali, da je veliko bolje

"Danes zjutraj je opravil teste, ki so pokazali, da je z njegovo nogo veliko bolje. Počakajmo še, kako bo v prihodnjih dneh, a za zdaj kaže dobro," je na današnji novinarski konferenci navijače Juventusa razveselil trener Torinčanov Massimiliano Allegri, ki je še v petek govoril, da je za nastop 35-letnega superzvezdnika in z naskokom najboljšega strelca italijanskih prvakov na prvi tekmi proti Ajaxu bolj malo možnosti.

Massimiliano Allegri ima z Juventusom v ligi prvakov samo en cilj. Želi postati evropski prvak. Foto: Reuters

Ronaldo, ki je v Juventus po devetih letih in štirih evropskih naslovih z Real Madridom prišel pred začetkom sezone, je sicer izpustil zadnje tri klubske tekme. Proti Empoliju ga ni bilo zaradi poškodbe, tekmi proti Udineseju in Genoi pa je izpustil zaradi počitka.

V 36 nastopih v vseh tekmovanjih za Juventus je do zdaj zabil 24 golov in prispeval še 12 asistenc, najbolj pa se je izkazal na povratni tekmi osmine finala lige prvakov proti Atleticu iz Madrida. Proti Janu Oblaku in soigralcem je Juventus na prvi tekmi v Madridu izgubil z 0:2 in bil na robu izpada iz najmočnejšega evropskega klubskega tekmovanja, v Torinu pa s tremi goli Ronalda zmagal s 3:0. Portugalec je sicer s 124 zadetki najboljši strelec v zgodovini tega tekmovanja.