Nova skrb za Tottenham

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Richarlisonu so danes operirali dimlje.

Richarlisonu so danes operirali dimlje. Foto: Reuters

Nogometašu londonskega Tottenhama in brazilskemu reprezentantu Richarlisonu so danes operirali dimlje. Kot so sporočili iz kluba, je operacija potekala brez zapletov, tako da bo napadalec pod nadzorom klubskega zdravniškega osebja nemudoma začel rehabilitacijo. Na treninge naj bi se vrnil v nekaj tednih, natančnega časa niso sporočili.

"Osem mesecev sem se na igriščih boril za klub in reprezentanco in trpel zaradi bolečin. Nekaj odmora mi bo zagotovo prišlo prav, da napolnim baterije," je dejal 26-letni Richarlison, ki je julija 2022 v Tottenham za 65 milijonov evrov prestopil iz Evertona. Letos je za londonski klub odigral sedem tekem in dosegel dva gola.

Tottenham je trenutno na drugem mestu prvenstvene razpredelnice, v zadnjem času pa ima veliko težav s poškodbami. Trener Ange Postecoglou ne more računati na Ivana Perišića, Manorja Solomona, Ryana Sessegnona, Bena Daviesa, Mickyja van de Vena in Jamesa Maddisona, zadnja dva sta se poškodovala v zadnjem krogu na londonskem derbiju proti Chelseaju, ki ga je slednji dobil s 4:1. Na tej tekmi sta si rdeči karton prislužila tudi Cristian Romero in Destiny Udogie, ki tako nekaj časa prav tako ne bosta mogla pomagati ekipi.

Preberite še: