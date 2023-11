Družinska drama nogometaša s srečnim koncem

Luisu Diazu so pred slabima dvema tednoma na bencinski črpalki v Barracau v Kolumbiji ugrabili očeta in mater. Medtem ko so mamo hitro izpustili, pa je bil vse do danes pogrešan njegov oče Luis Manuel Diaz. Vodja kolumbijske gverilske skupine ELN je prevzel odgovornost za ugrabitev staršev in pred dnevi dejal, da se je zgodila napaka in da že delujejo v smeri, da očeta kolumbijskega nogometaša izpustijo, danes pa se je to tudi uresničilo.

Kot poročajo tuji mediji, so očeta kolumbijskega nogometaša v četrtek izpustili in predali predstavnikom Združenih narodov in katoliške cerkve v Valleduparju v Kolumbiji, je sporočila kolumbijska škofovska konferenca.

Dobro novico so na socialnih omrežjih potrdili tudi pri Liverpoolu. "Presrečni smo, da se je oče Luisa Diaza vrnil domov, ob tem pa se zahvaljujemo vsem, ki so pripomogli k njegovi varni izpustitvi," so zapisali pri angleškem prvoligašu.

Šestindvajsetletni Diaz je po nekaj dneh premora kljub družinski drami v nedeljo v drugem polčasu stopil na igrišče, za nameček pa je v 95. minuti še zadel za točko Liverpoola, ki se je z Lutonom na koncu razšel z rezultatom 1:1. Diaz je ob zadetku pokazal tudi majico pod dresom, na kateri je pisalo Svoboda za očeta (Libertad para papa, op. p.).

