Obupan poziv nogometaša, ki se mu je sesul svet

"Če bo želel, bo dobil priložnost," je pred novo tekmo Liverpoola v soboto dejal strateg rdečih Jürgen Klopp, ki je Luisu Diazu zaradi osebne drame v zadnjih dneh namenil nekaj dni odmora. Spomnimo, Luisu Diazu so pred dobrim tednom dni na bencinski črpalki v Barracau v Kolumbiji ugrabili njegovega očeta in mati. Medtem ko so mamo hitro izpustili, pa je še vedno pogrešan njegov oče Luis Manuel Diaz. Vodja kolumbijske gverilske skupine ELN je prevzel odgovornost za ugrabitev staršev in pred dnevi dejal, da je ob tem prišlo do napake in da že delujejo v smeri, da očeta kolumbijskega nogometaša izpustijo, a zaenkrat je oče nogometaša še vedno pogrešan.

26-letni Diazje kljub družinski drami v nedeljo v drugem polčasu stopil na igrišče, za nameček pa je v 95. minuti še zadel za točko Liverpoola, ki se je z Lutonom na koncu razšel z rezultatom 1:1.

Diaz je ob zadetku pokazal tudi majico pod dresom, na kateri je pisalo "Svoboda za očeta (Libertad para papa, op. p.)," na dogajanje pa se je zatem odzval tudi z zapisom na Instagramu. "Danes vam ne piše nogometaš Luis Diaz, temveč Luis Diaz, sin Luisa Manuela Diaza. Prosim ELN za hitro izpustitev mojega očeta in njegovo svobodo. Vsako sekundo, vsako minuto naš strah in negotovost naraščata. Moja mami, moji bratje in jaz smo obupani in ne moremo opisati, kaj čutimo. To se bo končalo šele takrat, ko bo oče spet z nami," je na Instagramu med drugim zapisal Diaz, ki se je ob tem vsem zahvalil tudi za podporo v težkih časih.

