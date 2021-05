Nov udarec za Real Madrid

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kapetan španskega nogometnega velikana Real Madrida Sergio Ramos se je ponovno poškodoval, težave z levo mečno mišico bi mu lahko preprečile zaključek sezone v boju za španskega prvaka, so sporočili iz kraljevega kluba. To je že njegova tretja poškodba to sezono.