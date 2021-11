Nov preplah na zelenicah

Gledalci torkovega obračuna druge angleške lige na Select Car Leasing Stadium so v 60. minuti tekme med Reading FC in Sheffield Unitedom obnemeli. Na zelenici je obležal gostujoči vezist John Fleck.

Kot prvi je bil ob 30-letniku soigralec Enda Stevens, ki je glavnemu sodniku Andyju Daviesu nakazal, naj ustavi igro, in pozval na pomoč zdravstveno osebje. Fleck je po nekaj minutah nujne medicinske pomoči sicer lahko vstal, na obrazu je imel kisikovo masko, reševalci pa so ga nato odnesli z zelenice in prepeljali v Royal Berkshire Hospital.

Foto: Guliverimage

Iz kluba so pozneje sporočili, da se njihov član počuti dobro, da je bil ves čas prevoza v bolnišnico pri zavesti ter da je komuniciral s predstavniki kluba, zdravniki in družino. Kot so še zapisali pri Sheffieldu, so Škota po pregledih danes odpustili iz bolnišnice, in se zahvalili vsem, ki so v stresnih trenutkih kakorkoli pomagali.

Sheffield United is grateful to report that John Fleck has been discharged from hospital & will return to Sheffield today.



He was conscious when he was taken to the Royal Berkshire Hospital and was communicative with club and medical personnel, as well as his family.#SUFC 🔴