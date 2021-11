Oglasil se je islandski nogometaš, ki mu je zastalo srce

Islandski nogometaš Emil Palsson se je nekaj dni po srčnem zastoju, zaradi katerega se je zgrudil sredi tekme druge norveške lige, oglasil iz bolnišnice v Haukelandu in se zahvalil vsem, ki so mu v teh zahtevnih trenutkih pomagali in stali ob strani.

Ponedeljkov obračun med norveškima drugoligašema Sogndalom in Stjordals-Blink je zaznamoval dramatičen dogodek. V 12. minuti se je na zelenici zgrudil Emil Palsson, uspešno so ga oživili in prepeljali v bolnišnico v Haukelandu, kjer po srčnem zastoju ostaja na zdravljenju.

Pri Sogndalu so dan kasneje zapisali, da se je Palsson "zbudil in se počuti dobro glede na okoliščine ter da ga čakajo nadaljnji pregledi". Konec tedna se je na družbenem omrežju oglasil še Islandec, delil fotografijo, na kateri je obkrožen z družino, in se zahvalil za vso pomoč.

"Danes bi se rad zahvalil veliko ljudem. Najprej osebju in zdravstvenim delavcem kluba Sogndal. Brez njih danes ne bi bil več živ. Hvala vsem igralcem in gledalcem na stadionu za sodelovanje. Imeti ob sebi družino, ki je pripotovala z Islandije, je neprecenljivo. Vsa sporočila in pozitivne misli, ki sem jih prejel z vsega sveta, so me ganila in mi dala moč, tako meni kot moji družini," je zapisal 28-letnik.

Nesrečnika so se konec tedna spomnili na več tekmah na norveških zelenicah. Takole so se z gesto izkazali pri norveškem prvoligašu Sarpsborg 08, ki se mu je Islandec pridružil pred sezono, a kot posojeni igralec nazadnje igral za Sogndal.