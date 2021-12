Nov negativni rekord v premier league

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Vodstvo elitnega angleškega ligaškega nogometnega tekmovanja premier league je sporočilo, da so bile kar 103 osebe v 20 klubih med 20. in 26. decembrom pozitivne na novi koronavirus, kar je tovrstni absolutni rekord, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Pred tednom dni je bilo na tovrstnem testiranju pozitivnih 90 oseb.

Vodstvo tekmovanja je tudi sporočilo, da so v zadnjem tednu opravili kar 15.186 testov za covid-19. Ob tem kaže omeniti, da so na Otoku v zadnjem obdobju odpovedali že 15 tekem, zadnja na seznamu je torkova tekma 20. kroga med Arsenalom in Wolverhamptonom.

V nedeljo so bile na tako imenovani "boxing day" prestavljene tri tekme 19. kroga, in sicer Liverpool - Leeds, Wolverhampton - Watford in Burnley - Everton.