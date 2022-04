Pretekli konec tedna so se pomerili že v ligi in igrali neodločeno.

Pretekli konec tedna so se pomerili že v ligi in igrali neodločeno. Foto: Reuters

Manchester City in Liverpool sta se pomerila v preteklem krogu premier lige in si razdelila točko (2:2). Sredi tedna sta igrala še povratno tekmo četrtfinala lige prvakov. City je imel zahtevno delo z Atleticom in je napredoval s skupnim izidom 1:0. Liverpool je imel že s prve tekme prednost 3:1 in je tako na povratni z Benfico spočil nekaj pomembnih igralcev (napredovali so s 6:4).

Nov spopad Guardiole in Kloppa. Zadnji na Wembleyju z Liverpoolom še ni igral. Foto: Reuters Manchester City je brez poraza na zadnjih desetih tekmah v vseh tekmovanjih (šest zmag, štirje remiji), pri čemer varovanci Pepa Guardiole kar sedemkrat niso dobili gola. Liverpool so na zadnjih dveh obračunih na Wembleyju premagali po streljanju 11-metrovk. Lani in predlanskim je sicer City izpadel v polfinalu tega tekmovanja.

Zaradi poškodbe gležnja, ki jo je utrpel na tekmi lige prvakov, bo v postavi Cityja manjkal kapetan Kevin de Bruyne. Vprašljiv je tudi Kyle Walker.

Navijači Liverpoola kupujejo Cityjeve vstopnice

Pred sobotno tekmo na Wembleyju je pripravljena tudi policija. Navijači Liverpoola so namreč že pokupili vseh 34 tisoč vstopnic na delu stadiona, ki so ga namenili njim. In so zdaj začeli kupovati še vstopnice, ki so namenjene navijačem Cityja. Pri teh namreč ni toliko zanimanja zanje. Po pravilih teh vstopnic navijači Liverpoola sicer ne bi smeli kupovati. Organizator jim tako grozi, da jih bo nagnal s tribune.

Lani je City na praznem Wembleyju izgubil polfinale s Chelseajem, letos ga čakajo glasni Liverpoolovi navijači. Foto: Reuters Liverpool je trenutno v še boljši formi kot Man City, saj je v koledarskem letu 2022 izgubil samo eno tekmo (18 zmag, štirje remiji). Kar 13 jih je dobil za dva gola ali več. Je pa tudi za redse Wembley vse prej kot prijazen kraj, saj so na stadionu, ki gosti odločilne boje pokala FA, na zadnjih osmih tekmah zmagali samo dvakrat.

Pod trenerjem Jürgenom Kloppom bo Liverpool sploh prvič igral v polfinalu pokala FA. "To je zelo pomembno tekmovanje. To bo naša prva polfinalna izkušnja na Wembleyju. Bolje pozno kot nikoli," je poudaril na zadnji novinarski konferenci. "City je bil na ligaški tekmi zelo dober, mi pa nismo odigrali najbolje. Želim si tekme, na kateri bi bili oboji na najvišji ravni. To bi bilo zelo zanimivo. Poskusimo, pa bomo videli."

Pokal FA, polfinale:



Sobota, 16. 4.:

Manchester City - Liverpool



Nedelja, 17. 4.:

Chelsea - Crystal Palace