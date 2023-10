Fifin eksperiment: nogometno SP, kot ga še ni bilo!

Nemška tiskovna agencija dpa je pri tem zapisala, da bodo v času zaključnega turnirja 2030 večino tekem gostili Španija, Portugalska in Maroko, ki so se odločili tudi za skupno kandidaturo pri organizaciji enega največjih športnih dogodkov na svetu, po tri tekme pa bodo tudi v Urugvaju, Argentini in Paragvaju.

Uvodna tekma bo v Urugvaju

Fifa je po današnjem zasedanju izvršnega odbora sporočila, da se bo mundial pričel na južnoameriških tleh. Uvodna tekma bo v Urugvaju, ki je organiziral tudi prvo svetovno prvenstvo v nogometu leta 1930, naslednji dve tekmi pa bosta v Argentini in Paragvaju.

Omenjene južnoameriške države so prvotno želele v celoti izpeljati svetovno prvenstvo 2030, a se Fifa ni strinjala z njihovim predlogom. Po treh tekmah se bo tekmovanje, na katerem bo nastopilo 48 reprezentanc, nato preselilo v Maroko, Španijo in na Portugalsko.

Fifa bi prireditelja SP 2030 morala določiti šele prihodnje leto, tako da je bilo njeno današnje sporočilo za vse veliko presenečenje.

"Svet je čedalje bolj razdeljen, Fifa in nogomet pa združujeta," je v zvezi s tem dejal predsednik Fife Gianni Infantino in dodal, da želi Fifa na najbolj primeren način želi obeležiti 100. obletnico svetovnega prvenstva.

"Prva od teh treh tekem na južnoameriških tleh bo na stadionu, kjer se je naša zgodba svetovnih prvenstev tudi začela - na kultnem stadionu Centenario v Montevideu," je še dodal Infantino.

Svetovno prvenstvo 2026 bodo gostile ZDA, Mehika in Kanada. Fifa je tudi sporočila, da so se za organizacijo svetovnega prvenstva 2034 doslej prijavile države iz Azije in Oceanije.

Fifa preklicala prepoved igranja ruskih reprezentanc U17 Fifa je danes odpravila prepoved nastopa ruskih mladinskih reprezentanc na svetovnih prvenstvih do 17 let. Kot je danes sporočila Fifa, zveza sledi odločitvi Evropske nogometne zveze Uefe. Uefa je v torek prejšnji teden objavila, da bo ruskim ekipam do 17 let znova dovolila sodelovanje na turnirjih pod njenim okvirjem, vendar brez himne ali zastave oziroma državnih simbolov. Prihajajoče svetovno prvenstvo nogometašev do 17 let pa bo potekalo brez ruske udeležbe. Za turnir, ki bo v Indoneziji od 10. novembra do 2. decembra, je že znanih 24 reprezentanc. Ruska selekcija bi se vseeno lahko uvrstila na naslednje svetovno prvenstvo U17 za nogometašice, ki bo od 16. oktobra do 3. novembra 2024 v Dominikanski republiki. Rusija že več kot 19 mesecev vodi agresivno vojno proti sosednji Ukrajini, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Od takrat je bilo ruskim športnim zvezam prepovedano sodelovanje na številnih mednarodnih tekmovanjih. Podobno je s športniki iz nekdanje sovjetske republike Belorusije, ki je zaveznica Rusije.

