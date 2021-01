Nogometno dogajanje: Maruško, Krajinović, Škoflek, ...

Slovenski nogometni prvoligaš Mura je podpisal dolgoročno podaljšanje pogodbe s stebrom obrambe Maticem Maruškom, so sporočili iz kluba. Maruško, ki ima za sabo že 226 tekem v črno-belem dresu, je sklenil sodelovanje do 30. maja 2025.

"Z novo, dolgoročno pogodbo Maruško utrjuje položaj enega izmed vodij ekipe in mentorjev za mlade igralce. Pogodba je sklenjena do konca sezone 2024/2025, hkrati pa se že zdaj gleda v prihodnost, da Matic po končani igralski poti še naprej ostane pomemben člen kluba," je ob podpisu pogodbe v turški pripravljalni bazi v Antalyi povedal športni direktor Denis Rajbar.

Do konca junija 2023 pa bo dres Kopra nosil Nikola Krajinović, so potrdili v klubu. Primorci so bili zadovoljni z vtisom, ki ga je v prvi polovici sezone pustil 21-letni Hrvat, ko je krilni napadalec na 15 tekmah dosegel dva zadetka in prispeval podajo.

V Rusiji pa je delodajalca zamenjal Žiga Škoflek. Potem ko je pred dnevi prekinil sodelovanje z Orenburgom, je po novem član moskovskega Torpeda. Šestindvajsetletni vezist je v karieri igral še za Šampion, Aluminij, Stal Mielec in Rudar Velenje.

Škoflek je s Torpedom podpisal dveinpolletno pogodbo. "Ko smo videli, da Škoflek v Orenburgu dobiva premalo igralnega časa, smo takoj postali bolj aktivni. Ne dvomim, da bo ta nogometaš močno popestril našo napadalno igro in pomagal pri reševanju zastavljenih nalog," je za spletno stran kluba povedal vodja selekcijskega oddelka Maksim Ljapin.

