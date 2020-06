Okuženih osem članov ruskega Orenburga

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Iz ruskega prvoligaškega nogometnega kluba Orenburg, kjer igra tudi Slovenec Žiga Škoflek, so sporočili, da je osem članov ekipe okuženih z novim koronavirusom. Ruski klub ni razkril njihove identitete, sporočil je le, da gre za šest nogometašev in dva člana strokovnega štaba, ki so že v samoizolaciji, je poročala nemška tiskovna agencija dpa.