Nogometni triki za bolj čisto okolje #video

Pod nazivom #VsakTrikŠteje želita Uefa in Evropska komisija ljudi spodbuditi, da s preprostimi spremembami v vsakdanjem življenju prispevajo k boju proti podnebnim spremembam. V središču kampanje je videoposnetek, ki se že predvaja na televizijah, družbenih omrežjih in velikih zaslonih na stadionih.

⚽ X 🇪🇺 UEFA and the @EU_Commission have teamed up to kick off #EveryTrickCounts – a new campaign in which @gianluigibuffon, @LuisFigo and sisters @delphsix and @estellecascari1 turn their skills against climate change.#EUGreenDeal #Respect