Nogometne Trbovlje praznujejo 100. rojstni dan

V Zasavskem muzeju Trbovlje bodo danes ob 100. obletnici organiziranega nogometa v Trbovljah ob 18. uri odprli razstavo Igra postaja zelo napeta in živahna, ki bo na ogled do decembra. Pestro športno preteklost, zaznamovano s številnimi že davno ugaslimi klubi, obeležili na več načinov.

Kustos razstave Žiga Blaj sporoča, da bo v petek ob 19. uri v Delavskem domu Trbovlje slavnostna akademija. Z nagovori visokih gostov, glasbenim programom in zgodovinskimi odlomki bodo predstavili zanimivo preteklost trboveljskega nogometa z urbanimi legendami in velikimi uspehi nogometnega kluba (NK) Rudar v 60. in 70. letih 20. stoletja.

V soboto pa bo na Stadionu Rudar v Trbovljah potekalo več revijalnih tekem. Najprej se bosta selekciji NK Rudar Trbovlje U13 in U15 pomerili proti istoimenskemu klubu iz Velenja. Ob 17. uri se bo trboveljsko člansko moštvo udarilo z ljubljansko Olimpijo, kar bo za zmaje prva preizkušnja v novi sezoni.

Na SP 2010 je trbovljske barve branil Mišo Brečko. Foto: Vid Ponikvar

Ob 19. uri bo medgeneracijska ekipa legend Rudarja igrala proti članom slovenske reprezentance, ki so se leta 2010 uvrstili na svetovno prvenstvo v Južni Afriki.

Leta 1922 je bil v Trbovljah ustanovljen prvi delavski nogometni klub - SK Zora. Slednja, čeprav zgolj eden od mnogih trboveljskih nogometnih kolektivov, velja za predhodnico današnjega kluba.

Po letu 1945 se je trboveljska športna moč strnila v vrstah NK Rudar Trbovlje. Ta je do slovenske osamosvojitve igral pomembno vlogo na Slovenskem in tudi na medrepubliški ravni. Ponaša se s tremi naslovi slovenskega republiškega prvaka, s pokalom Slovenije. Po letu 1945 se je trboveljska športna moč strnila v vrstah NK Rudar Trbovlje.

Pred leti je kapetanski trak v slovenski reprezentanci nosil Trboveljčan Klemen Lavrič. Foto: Reuters

Med številnimi naslovi slovenskega prvaka v mladinski in kadetski konkurenci velja po mnenju kluba izpostaviti še naslov jugoslovanskega mladinskega podprvaka.

Iz vrst Rudarja so prišli odlični nogometaši in slovenski reprezentanti. Enci Kos, Robert Šuštar, Jože Zagorc, Peter Ameršek, Vili Ameršek, Miloš Breznikar, Klemen Lavrič in Mišo Brečko so le nekateri izmed tistih, ki so s ponosom nosili zeleno-črni dres.