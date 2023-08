"Lahko sporočimo, da je Aleksandar Mitrović danes zamenjal naš klub za Al Hilal v zameno za rekordno prestopno odškodnino," je zapisal Fulham. Klub naj bi za 28-letnega Srba prejel okoli 60 milijonov evrov odškodnine, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Mitrović se bo tako pridružil vse večjemu številu nogometašev, ki so kakšno od velikih evropskih lig zamenjali za savdsko prvenstvo. V Al Hilalu se bo pridružil reprezentančnemu soigralcu Sergeju Milinkoviću-Saviću, pa tudi Neymarju, Kalidouju Kolibalyju in Rubenu Nevesu.

Mitrović je v pretekli sezoni v angleškem prvenstvu dosegel 14 zadetkov, pred tem pa je bil eden ključnih igralcev pri Fulhamovem napredovanju iz druge lige.

Turški nogometni prvak, ki je pred dnevi iz kvalifikacij za ligo prvakov izločil ljubljansko Olimpijo, je ekipo okrepil z maroškim reprezentantom Hakimom Ziyechom, je poročal Reuters.

Hakim Ziyech got announced in front of 50,000+ Galatasaray fans last night...



Probably the best transfer announcement ever 🇹🇷👏



