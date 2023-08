Caicedo za rekordnih 133 milijonov evrov v Chelsea

Zvezdnik avstrijske nogometne reprezentance Marko Arnautović je danes prispel v Milano na zdravniške preglede pri italijanskem nogometnem prvaku Interju. Štiriintridesetletnik je z milanskim klubom podpisal dveletno pogodbo in bo prejemal plačo 2,5 milijona evrov na sezono, poroča časnik Gazzetta dello Sport. Turški nogometni velikan Fenerbahče, za katerega že vrsto let igra Slovenec Miha Zajc, pa je sklenil sodelovanje z reprezentantom Cengizom Ünderjem. Angleški nogometni klub Chelsea je v svoje vrste zvabil Ekvadorca Moisesa Caiceda, dosedanjega člana Brightona. Zanj se je potegoval tudi Liverpool, a je bila ponudba Chelseaja večja.

Angleški nogometni klub Chelsea je v svoje vrste zvabil Ekvadorca Moisesa Caiceda, dosedanjega člana Brightona. Zanj se je potegoval tudi Liverpool, a je bila ponudba Chelseaja večja, po poročanju francoske tiskovne agencije AFP gre za angleški prestopni rekord pri 115 milijonih funtov oziroma 133 milijonih evrov.

Zadnja ponudba za Caiceda naj bi bila 100 milijonov funtov, z dodatki in bonusi pa bo narasla na 115.

S podpisom pogodbe se je končala poletna saga, ko je Brighton vztrajno odbijal vse višje ponudbe tekmecev v ligi za nadarjenega 21-letnega vezista. Chelsea je njegove dosedanje delodajalce prepričal z zadnjo ponudbo v nedeljo zvečer, danes je nogometaš opravil zdravniški pregled in nato popisal osemletno pogodbo.

"Zelo vesel sem, da sem se pridružil Chelseaju. Ko so me poklicali, nisem okleval, vedno sem si želel igrati za tako velik klub. Izpolnile so se mi sanje in komaj čakam, da se pridružim soigralcem," je za spletno stran Londončanov dejal igralec, ki bo na Stamford Bridgeu ostal do leta 2031.

Caicedo je kariero začel pri domačem klubu Santo Domingo, pri 17 letih se je preselil v večji klub Independiente del Valle, s katerim je tudi osvojil mladinski pokal libertadores, južnoameriško različico lige prvakov. V Brighton je prišel leta 2021.

Aranutović že v Milanu na zdravniškem pregledu

Nerazzurri in Arnautovićeva Bologna sta se dogovorila za prestop v višini osem milijonov evrov, pišejo italijanski mediji. Inter, sicer 19-kratni italijanski prvak, bo Bologni plačal tudi od dva do tri milijone evrov premij.

Interjev trener Simone Inzaghi naj bi se močno zavzemal za Arnautovićev prihod.

Dunajčan naj bi v dresu Interja debitiral na sobotni prvoligaški tekmi doma proti Monzi.

Kepa Arrizabalaga Foto: Reuters

Kepa Arrizabalaga za eno leto k Real Madridu

Vratar angleškega nogometnega prvoligaša Chelseaja Kepa Arrizabalaga se za eno sezono kot posojen igralec seli v vrste španskega Real Madrida. Kot so pri Realu potrdili v sporočilu za javnost, bo Španec prvi vratar namesto poškodovanega Belgijca Thibauta Courtoisa, ki si je raztrgal kolenske vezi.

"Real Madrid in Chelsea sta se dogovorila za posojo igralca Kepe Arrizabalage do 30. junija 2024," je španski klub objavil v sporočilu za javnost.

Ward-Prowse iz Southamptona k West Hamu

Angleški nogometni reprezentant James Ward-Prowse je zamenjal sredino, saj se iz Southamptona seli k prvoligašu West Hamu, ki je zanj odštel 30 milijonov funtov (34,8 milijona evrov), poročajo mediji. Kot so potrdili pri klubu, je Ward-Prowse podpisal štiriletno pogodbo, s katero bo po izpadu Southamptona spet igral v premier league.

Osemindvajsetletnik je za Southampton zbral 410 nastopov in bil njegov kapetan, klub pa je v prejšnji sezoni izpadel iz prve lige.

"Če pogledamo od zunaj, je to klub, ki je že vrsto let v vzponu in je lani dosegel uspeh v konferenčni ligi," je dejal Ward-Prowse ob prihodu k West Hamu, in dodal: "Odlično je biti del njega in komaj čakam, da odigram svojo vlogo na tekmah, ki prihajajo."

Ward-Prowse je preživel dve desetletji na južni obali, potem ko se je pridružil Southamptonovi akademiji pri osmih letih. V tem času je zbral 11 nastopov za Anglijo in dosegel dva gola za svojo domovino. Za Southampton je dosegel 17 prostih strelov v premier league in potrebuje le še enega, da izenači rekord tekmovanja, ki ga ima legendarni David Beckham.

West Ham je sezono odprl z remijem 1:1 proti Bournemouthu v soboto, Ward-Prowse pa bi lahko debitiral na nedeljskem londonskem derbiju proti Chelseaju.

Fener Mihe Zajca z novo okrepitvijo

Turški nogometni velikan Fenerbahče, za katerega že vrsto let igra Slovenec Miha Zajc, je sklenil sodelovanje z reprezentantom Cengizom Ünderjem, ki je s klubom podpisal štiriletno pogodbo. Ta je ocenjena na 15 milijonov evrov.

"Zame je resnično zadovoljstvo in ponos, da sem tukaj po dolgem boju. Zdaj sem v Fenerbahčeju, zelo sem vesel in ponosen. Komaj čakam, da grem na igrišče in treniram z novimi soigralci," je dejal zdaj že nekdanji nogometaš francoskega Marseilla.

Fenerbahče je sicer na nedavni prvi tekmi tretjega kvalifikacijskega kroga konferenčne lige premagal Maribor s 3:1, povratna tekma pa bo 17. avgusta v Ljudskem vrtu.

