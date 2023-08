Dobro obveščeni novinar in specialist za prestope nogometašev Fabrizio Romano je postregel z informacijo, da si savdski klub Al Hilal močno želi Neymarja in da je v soboto poslal mamljiv predlog, kako bi Brazilca zvabil v svojo vrsto. Viri ponudbo opisujejo kot "ogromno".

EXCLUSIVE: Al Hilal have presented an important proposal to Neymar Jr in the recent hours. Sources describe that as “huge bid” 🚨🔵🇸🇦 #AlHilal



Negotiations are underway to reach full agreement — Neymar, tempted by this possibility.



